Ľudia sa na ne chodia pozerať ako na turistickú atrakciu: Sledujte, čo kotví v Lamanšskom prielive

Lode duchov! Tak nazvali výletné plavidlá, ktoré počas pandémie prišli o cestujúcich.

Aby spoločnosti nemuseli platiť prístavné poplatky, zakotvili ich pri pobreží Británie. Ľudia sa na ne chodia pozerať ako na turistickú atrakciu. Počas leta zvyčajne brázdia vody Stredozemného mora či Karibiku s tisíckami turistov na palube. Teraz je však na nich len pár ľudí, ktorí ich udržiavajú. Pri pobreží Británie nečinne kotvia desiatky výletných kolosov a čakajú na obnovenie plavieb. Zvedavci ich chodia pozorovať z brehu, no našli sa aj podnikavci, ktorí k nim vozia turistov na člnoch.

Paul Derham (62) napríklad vlastní malý trajekt, ktorý premáva z prístavu Christchurch na ostrov Wight. Okrem toho teraz ponúka dvaapolhodinovú plavbu k zakotveným oceánskym parníkom. „Jedného dňa sme dostali nápad a ponúkli dve plavby na facebooku. Vypredali sa za dve hodiny,“ povedal Derham pre BBC. On sám na takýchto výletných lodiach 30 rokov pracoval a dotiahol to na zástupcu kapitána. Vie teda, že plávajúce kolosy zblízka zanechajú v ľuďoch veľký dojem.

Kapitánom jednej z takýchto lodí duchov je Marcin Banach. Na jeho parníku Azura by o tomto čase bolo 3 100 pasažierov a 1 280 členov posádky. Namiesto toho je na palube len on a zopár námorníkov. Už od júna Banach zverejňuje na twitteri fotky z nečinne stojacej lode.

Najviac času trávi v zálive Weymouth v spoločnosti iných lodí, iba občas zájde do niektorého prístavu na doplnenie zásob. Okrem záberov na okolie lode zverejňuje Banach aj fotky zo samotnej Azury. Tá má 14 palúb, 12 barov, kino a 5 zábavných klubov. Teraz sú všetky úplne prázdne. Tak to aj ostane minimálne do novembra. To je najnovší termín, keď by mala spoločnosť vlastniaca Azuru obnoviť plavby. Aj tento plán sa však dovtedy môže zmeniť.