Na veľké meno jednoducho nemajú peniaze: Košice povedie tréner, ktorý už zastáva iné funkcie

Hlavným trénerom hokejistov HC Košice sa stal Jan Šťastný.

Mužstvo povedie spoločne s asistentom Marcelom Šimurdom. Šťastný zároveň bude v klube naďalej pôsobiť aj ako športový riaditeľ a šéftréner mládeže.

"Do poslednej chvíle sme zvažovali, akým spôsobom to uchopíme. Žiaľ, náš súčasný rozpočet nám neumožňuje angažovať trénera, akým bol Peter Draisaitl. Po rozhovore s prezidentom klubu a s členmi Správnej rady sme sa rozhodli, že pozíciu vezmem ja. Naďalej sme s Petrom v kontakte a ja naďalej tvrdím, že v klube odviedol skvelú prácu a nikde nie je napísané, že by sa do klubu nemohol vrátiť," poznamenal Šťastný. V pozícii jeho asistenta bude Šimurda, ktorý už v minulosti viedol košický tím aj ako hlavný tréner. Brankárov budú mať na starosti Dušan Strhársky a Marko Milý, ktorý bude zároveň aj vedúci mužstva.

Košický klub nedávno zverejnil mená zmluvne zaviazaných hráčov a ďalší by mali pribudnúť po try-oute. "Momentálne ešte rokujeme s obrancom Žigom Pavlinom, inak máme mužstvo pokope. Nejaké zmeny sme museli spraviť v zložení tímov v try-oute, keďže niektorí hráči si našli angažmán inde. Ide o obrancov Miroslava Macejka a Dávida Boldižára. Máme podpísaných 16 hráčov a ďalších asi 5-6 hráčov vrátane brankára budeme hľadať na try-oute," prezradil Šťastný. Novinka je aj zvýšenie rozpočtu, keďže klub získal od sponzorov ďalších 100-tisíc eur.