Slovan po takmer roku zistil ako chutí prehra: Bude pripravený na Ligu majstrov?

Raz to prísť muselo. Futbalisti majstrovského ŠK Slovan Bratislava utrpeli prehru v novom ročníku Fortuna ligy. Prvú takmer po roku.

V stretnutí sobotňajšieho 3. kola prehrali na štadióne FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble 1:2 vlastným gólom Mitcha Apaua na začiatku druhého polčasu.

Zverenci Jána Kozáka ml. tak po dvoch triumfoch 5:0 v úvodných dvoch kolách neuspeli v generálke na stredajší duel 1. predkola Ligy majstrov na pôde KÍ Klaksvik na Faerských ostrovoch. Belasí prehrali naposledy v našej lige 22. septembra 2019 a to 2:5 na pôde Dunajskej Stredy.

„Prehrali sme po roku. Musíme to prijať. Nerobme z toho to... Nie sme zvyknutí na prehry a musíme sa s tým vyrovnať,“ povedal po zápase tréner Kozák. V bráne Slovana sa v sobotu predstavil Michal Šulla, ktorý zaskakuje za Dominika Greifa. Tomu počas letnej pauzy komplikovali život nepríjemné zažívacie ťažkosti. „Na vyšetreniach mi lekári zistili potraviny, ktoré musím vylúčiť zo stravy. V súčasnosti som na diéte, ale cítim sa dobre, i keď som trošku hladnejší, keďže si zatiaľ nemôžem dovoliť jesť v takom objeme ako predtým. Starosť mi robí, že som schudol pár kíl. Aspoň sa mi bude lepšie skákať, keď som ľahší,“ opísal situáciu s úsmevom Greif, ktorý rázne popiera, že by pre chorobu bola akokoľvek ohrozená jeho kariéra.

„Asi je dobré, že nesledujem takéto nezmyselné reči, neviem, kde na to ľudia chodia. Nemám žiadne vážne ochorenie. Je trochu náročnejšie držať sa upraveného jedálneho lístka, no nie je to nič, čo by ma malo do budúcna akokoľvek limitovať. Trénujem a verím, že čoskoro budem hrať,“ uzavrel Greif.