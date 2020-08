Hamilton opäť nedal šancu absolútne nikomu: Radosť mercedesu je dvojnásobná

Šesťnásobný a úradujúci majster sveta Lewis Hamilton na Mercedese triumfoval na nedeľňajšej Veľkej cene Španielska motoristického seriálu MS F1.

Druhé miesto obsadil Holanďan Max Verstappen na Red Bulle, tretí finišoval fínsky jazdec Mercedesu Valtteri Bottas. Pre Brita to bolo 88. víťazstvo v kariére, o tri zaostáva za rekordnými 91 triumfami Michaela Schumachera.

Mercedes sa vrátil na víťaznú vlnu, ktorú pred týždňom v Silverstone prerušil Verstappen. V tejto sezóne nemecký tím ovládol päť podujatí zo šiestich. Hamilton sa radoval štvrtýkrát v ročníku a zvýšil náskok na čele skráteného seriálu na 37 bodov pred Verstappenom a 43 pred Bottasom. Súčasne 156. pódiovým umiestnením v kariére prekonal rekord Michaela Schumachera. Nasledujúce podujatie je na programe v nedeľu 30. augusta - VC Belgicka v Spa-Francorchamps.

Hamilton z pole position vyrazil najrýchlejšie, Bottas stratil dve miesta a dostali sa pred neho Verstappen aj Lance Stroll na Racing Pointe. V piatom kole sa však Fín dostal na tretiu pozíciu. Hamilton si budoval v pokoji náskok. Poradím na čele nezatriasli ani zastávky v boxoch. Pozornosť pútala snaha Bottasa dostať sa pred Verstappena, ale až do cieľa sa mu to nepodarilo. Nedarilo sa Ferrari, Monačan Charles Leclerc vypadol v 38. kole po poruche a Nemec Sebastian Vettel skončil siedmy. Britský obhajca titulu triumfoval bez problémov systémom štart-cieľ, v Španielsku si pripísal piaty triumf v kariére a je na najlepšej ceste vybojovať si siedmy titul majstra sveta, čím by sa vyrovnal Michaelovi Schumacherovi. Bottas si pripísal extra bod za najrýchlejšie kolo.

Nový rekord seriálu vytvoril Fín Kimi Räikkönen (Alfa Romeo), ktorý po polovici pretekov dosiahol métu 83.846 kilometrov v pretekoch F1 a v tejto štatistike sa dostal na čelo historických tabuliek. Nikto za 60 rokov neodjazdil viac. Tento rok by mal prekonať aj rekordné číslo v počte štartov vo veľkých cenách.

Výsledky VC Španielska F1 (66 kôl, 1 kolo: 4,70 km):

1. Lewis Hamilton (V. Brit./Mercedes) 1:31:45,279 h, 2. Max Verstappen (Hol./Red Bull) +24,177 s, 3. Valtteri Bottas (Fín./Mercedes) +44,752, 4. Lance Stroll (Kan./Racing Point) +1 kolo, 5. Sergio Perez (Mex./Racing Point) +1, 6. Carlos Sainz (Šp./McLaren Renault) +1, 7. Sebastian Vettel (Nem./Ferrari) +1, 8. Alexander Albon (Thaj./Red Bull) +1, 9. Pierre Gasly (Fr./Scuderia AlphaTauri) +1, 10. Lando Norris (V. Brit./McLaren Renault) +1, 11. Daniel Ricciardo (Aus./Renault) +1, 12. Daniil Kvjat (Rus./Scuderia AlphaTauri) +1, 13. Esteban Ocon (Fr./Renault) +1, 14. Kimi Räikkönen (Fín./Alfa Romeo) +1, 15. Kevin Magnussen (Dán./Haas) +1, 16. Antonio Giovinazzi (Tal./Alfa Romeo) +1, 17. George Russell (V. Brit./Williams) +1, 18. Nicholas Latifi (Kan./Williams) +2, 19. Romain Grosjean (Fr./Haas) +2, ... Charles Leclerc (Mon./Ferrari) nedokončil

Priebežné poradie: 1. Hamilton 132 bodov, 2. Verstappen 95, 3. Bottas 89, 4. Leclerc 45, 5. Norris 39, 6. Albon a Stroll po 40, 8. Perez 32, 9. Ricciardo 20, 10. Ocon 16, 11. Sainz 13, 12. Gasly 14, 13. Vettel 16, 14. Nico Hülkenberg (Nem.) 7, 15. Giovinazzi 2, 16. Kvjat 2, 17. Magnussen 1

Pohár konštruktérov: 1. Mercedes 221 bodov, 2. Red Bull 135, 3. Racing Point 63, 4. Mclaren 62, 5. Ferrari 61, 6. Renault 36, 7. AlphaTauri 16, 8. Alfa Romeo 2, 9. Haas 1, 10. Williams 0