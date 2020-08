Sulík neváhal zmluvy medzi Tiposom a poradcom Hegera nazvať hanbou: To, čo povedal potom, nehrá Matovičovi do karát

Zmluvy medzi štátnou lotériovou spoločnosťou Tipos a advokátskou kanceláriou Michala Miškoviča, ktorý je poradcom ministra financií Eduarda Hegera (OĽANO), sú hanbou.

Povedal to minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) v nedeľnej diskusnej relácii Na telo na TV Markíza s tým, že sa s nimi treba vysporiadať.

"Vrhá to nepekné svetlo, lebo to pripomína 'smerácke' časy. Bolo by lepšie, keby takéto zmluvy neboli uzavreté," povedal Sulík.

Exminister hospodárstva Peter Žiga (nezaradený) na margo toho reagoval, že vládna koalícia niečo hovorí a niečo iné robí. Tendre, ktoré vznikli s Miškovičom, sú podľa Žigu podivné, pretože tam figurujú tie isté oslovené právnické kancelárie. "Neviem si predstaviť, ako by Matovič vystrájal, keby sa to dialo za našich vlád," podotkol.

Predanie Fun rádia je podľa Sulíka na predsedovi parlamentu Borisovi Kollárovi (Sme rodina). Na margo reklamnej zmluvy medzi Tiposom a firmou vlastniacou Fun rádio spojenou s Kollárom, povedal, že "dochádza ku konfliktu záujmov a bolo by dobré, ak by ho Kollár nevlastnil".

Žiga považuje za správne, že prezidentka vetovala zákon o elektronických komunikáciách. Pripomenul, že opozícia zákon kritizovala aj preto, že šiel v skrátenom legislatívnom konaní.

Na otázku, či poslanec za Smer-SD Jaroslav Baška vstúpi do novovznikajúcej strany Petra Pellegriniho Hlas-SD, Žiga odpovedal, že "to je možné". Taktiež je podľa neho vylúčené, že Hlas-SD sa zlúči s mimoparlamentnou stranou Dobrá voľba.