Remišová vo vedení Za ľudí: Nová šéfka priznala problémy v strane, ktoré sa objavili po voľbách

Nová predsedníčka vládnej strany Za ľudí Veronika Remišová plánuje zo svojej pozície klásť dôraz na rozvoj ekonomiky a zvyšovanie životnej úrovne.

Ako uviedla pre agentúru SITA, peniaze určené na riešenie koronakrízy a eurofondy chce využiť na splatenie dlhu z minulosti, riešenie štrukturálnych problémov a na výzvy a príležitosti do budúcnosti. Z pozície ministerky investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie o tom chce presviedčať aj koaličných partnerov vo vláde.

„Ekonomická kríza súvisiaca s pandémiou koronavírusu nám priniesla veľa problémov, ale musíme sa na ňu pozrieť ako na šancu zmeniť perspektívu pohľadu na našu ekonomiku a jej kľúčové parametre. Mimoriadna podpora z prostriedkov Európskej únie (EÚ) nám dáva šancu podporiť rozvoj, inovácie a výrazne zrýchliť naše postavenie v oblastiach, v ktorých sme zaostávali,“ ozrejmila Remišová. Vyzdvihla predovšetkým reformu školstva, zdravotníctva, daňového systému či rozdelenia kompetencií medzi štát a samosprávy a ich usporiadanie. „To sú veľké reformy, ktorými by sme vyriešili mnohé problémy, ktoré ľudí na Slovensku trápia. V 21. storočí totiž v niektorých obciach nemajú prístup k pitnej vode, stále máme infraštruktúru v dezolátnom stave a máme tu environmentálne záťaže, ktoré ničia život a zdravie ľuďom,“ zdôvodnila ministerka.

Ak má byť Slovensko úspešnou krajinou, tak musí podľa jej slov investovať do odvetví, ktoré majú veľkú pridanú hodnotu a pomôžu Slovensku zabezpečiť kvalitnejšie a lepšie platené pracovné miesta. „Mali by sme peniaze investovať do digitálnej transformácie a zlepšenia služieb štátu. Taktiež do odvetví budúcnosti, ako je elektromobilita, robotika či nové technológie. Éru montážnej dielne musí vystriedať éra ekonomiky založenej na schopnosti našich ľudí vymýšľať nové výrobky a služby, s ktorými sa budú vedieť presadiť vo svete,“ predostrela Remišová. Zároveň plánuje hľadať praktické riešenia aj pre oblasť rodinnej politiky. „Naposledy sme v koalícii presadili výrazné zvýšenie daňového bonusu pre rodičov detí do 15 rokov, čo znamená o 270 eur ročne na dieťa navyše. V tom chceme pokračovať,“ doplnila.

Remišová taktiež informovala, že v stredu 12. augusta mala strana Za ľudí prvé predsedníctvo po sneme, na ktorom si podpredsedovia a členovia predsedníctva rozdelili úlohy na najbližšie obdobie. „Problémom v strane po voľbách bola komunikácia do vnútra aj navonok. Vytvoríme preto komunikačný nástroj pre všetkých členov a posilníme komunikačný tím strany Za ľudí, ktorý od volieb dobre nefungoval. Okrem toho budeme v tímoch s odborníkmi pracovať na reformách a investíciách, ktoré budeme ako strana presadzovať do Národného plánu obnovy a odolnosti. Je totiž podmienkou využitia mimoriadnych zdrojov EÚ a Slovensko ho musí dokončiť za dva mesiace,“ uviedla nová predsedníčka Za ľudí.

Jej víziou je, aby bola Za ľudí modernou európskou stranou, v ktorej sa budú „dobre cítiť“ liberálnejší aj konzervatívnejší ľudia. „Budeme stranou nádeje, stranou so slušnou a profesionálnou politiku. Budem klásť dôraz na to, aby všetci čelní predstavitelia strany tvrdo pracovali na riešeniach, ktoré skvalitnia dennodenný život občanov,“ dodala Remišová.

Veroniku Remišovú zvolili za novú predsedníčku strany Za ľudí delegáti na sneme, ktorý sa konal 8. augusta v Trenčianskych Tepliciach. Svoj hlas jej odovzdalo 76 delegátov snemu, kým jej protikandidát Miroslav Kollár získal dôveru 33 delegátov. Remišová tak v predsedníckej funkcii nahradila doterajšieho predsedu a zakladateľa strany Andreja Kisku.