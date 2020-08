Stipe Miocic obhájil titul UFC v superťažkej váhe: Daniela Cormiera zdolal bez najmenších problémov

Americký bojovník miešaných bojových umení (MMA) Stipe Miocic obhájil titul organizácie UFC v superťažkej váhe.

V sobotnom zápase na galavečere UFC 252 v Las Vegas zdolal krajana Daniela Cormiera jednomyseľným rozhodnutím rozhodcov.Svojmu súperovi v treťom z piatich vypísaných kôl zasiahol ľavé oko. "Vôbec nič som nevidel. Ľavá strana bola úplne tmavá," uviedol Cormier, ktorý po zápase zamieril do nemocnice. Zároveň to bol pre neho posledný duel v kariére:Kariéru uzavrel s bilanciou 26 zápasov a 22 víťazstiev.Pre Miocica to bol 23. súboj v kariére a 20. víťazstvo. Prvýkrát sa stretol s Cormierom v roku 2018 na podujatí UFC 226, keď dostal KO v prvom kole. O rok neskôr mu prehru oplatil a vo štvrtom kole uspel technickým KO. Trilógiu uzavrel v sobotu obhajobou titulu. Jeho ďalším súperom by mal byť Francis Ngannou.citovala agentúra AP prezidenta UFC Danu Whita.