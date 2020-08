Černáková Tampa uspela, víťazne aj Jaroslav Halák so Zdenom Chárom

Hokejisti Tampy Bay zvíťazili v sobotňajšom treťom zápase štvrťfinále Východnej konferencie play off NHL nad Columbusom 3:2 a v sérii vedú 2:1.

V druhom zápase v Toronte hráči Bostonu Bruins zdolali v treťom zápase Carolinu Hurricanes 3:1 a v sérii vedú 2:1.



V bránke "medveďov" nastúpil Slovák Jaroslav Halák, ktorý dostal šancu po tom, ako sa Fín Tuukka Rask rozhodol opustiť torontskú "bublinu" a v play off si už nezahrá. Halák predviedol 29 úspešných zákrokov, no v 47. minúte za stavu 2:0 poriadne zavaril spoluhráčom, keď spoza bránky vyhodil puk priamo pred Nina Niederreitera, ktorý si ho rukou položil na ľad a doklepol do nekrytej siete. Duel sa v závere zdramatizoval, no Caroline sa vyrovnať nepodarilo a pol minúty pred koncom inkasovala gól do prázdnej bránky.



Halákov krajan a kapitán Zdeno Chára strávil na ľade 22:02 min a pripísal si jednu "plusku", dve strely na bránku, jeden hit a jeden blok. V závere zápasu sa pred Halákom dostal do súboja s ruským útočníkom Andrejom Svečnikovom, ktorý sa zložil na zem a držal si koleno. Z ľadu mu museli pomôcť spoluhráči a zamieril rovno do šatne.



V treťom zápase štvrťfinále Západnej konferencie zvíťazili hráči Arizony Coyotes nad Coloradom Avalanche 4:2 a stav série znížili na 1:2. Hrdinom duelu bol brankár "kojotov" Darcy Kuemper, ktorý mal až 49 úspešných zákrokov, prekonali ho len Andre Burakovsky a Mikko Rantanen. Góly Arizony strelili Derek Stepan, Brad Richardson a do prázdnej bránky Taylor Hall a Lawson Crouse.



Iba jedno víťazstvo od postupu sú hráči Vegas Golden Knights, keď zdolali Chicago 2:1 a sériu vedú 3:0.



1. kolo play off NHL:

Toronto

štvrťfinále Východnej konferencie - 3. zápas:

Columbus - Tampa Bay 2:3 /stav série: 1:2/



Edmontonštvrťfinále Západnej konferencie - 3. zápas: