Dievčatko (†2) zomrelo pred dvomi rokmi za nejasných okolností: Unikli desivé zábery z cintorína!

Nič nie je pre matku horšie, ako keď stratí svoje dieťa. Takáto tragická udalosť sa stala aj Saundre Gonzales z amerického Nového Mexika, keď v roku 2018 prišla o svoju dcérku Faviolu (†2). Teraz sa však stalo niečo, čo sa nedá označiť inak ako okamih medzi nebom a zemou.

Na cintoríne, kde maličké dievčatko odpočíva, sa často stávalo, že z jej hrobu ľudia kradli plyšákov či jej osobné veci. Saundre sa preto s vedením cintorína dohodla, že namieria na miesto jej posledného odpočinku kameru z dôvodu bezpečnosti. Tá teraz zachytila okamihy, z ktorých behá mráz po chrbte. Nad hrobčekom sa totiž skláňala postava malého dievčatka. Keď si zábery pozreli zamestnanci cintorína, okamžite ich Saundre ukázali. Tá podľa webu Unilad príbeh zverejnila v srdcervúcom statuse na Facebooku.

„Nepochybujem ani v najmenšom o tom, že to bolo moje dievčatko, má jej oblečenie a vyzerá rovnako“, vyhlásila presvedčene. Na záberoch pri nej stojí postava pripomínajúca muža. Má ísť o chlapca, ktorý odpočíva len kúsok od jej hrobu. „Pomáhala mu dostať sa do neba, aby našiel pokoj,“ píše Saundra. „Obaja majú za sebou tragický príbeh, ktorý ešte nebol spravodlivo ukončený,“ dodala s narážkou na to, že vrah chlapca stále nebol vypátraný.

Majitelia cintorína si myslia, že dievčatko, ktoré sa pri hrobe objavilo, bolo stratené a zmätené.

Faviolu našli mŕtvu po tom, čo ju strážil priateľ jej matky. Na hlave a telíčku mala podliatiny a jej opatrovateľ bol vzatý za mreže kvôli týraniu. Bol však prepustený a doteraz sa tam nevrátil.