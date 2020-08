Horskí záchranári z Malej Fatry zasahovali v sobotu Pod Tanečnicou, kde si poranila členok 45-ročná slovenská turistka. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojej webovej stránke.

"Horskí záchranári žene ošetrili nohu a zafixovali ju pomocou dlahy. Na nosidlách ju vyniesli do sedla Medzirozsutce, o pomoc požiadali leteckých záchranárov. Ženu naložili do vrtuľníka, ktorý ju transportoval do nemocnice na ďalšie ošetrenie," informuje HZS.