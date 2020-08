Separ prehovoril o rozchode s Tinou: Podpora od známych tvárí zo slovenského šoubiznisu

On hovorí otvorene o konci jednej etapy svojho života, ona mlčí! Separ (33) a Tina (36) už nie sú spolu!

Manželia si povedali áno v roku 2014 a patrili medzi ukážkové páry slovenského šoubiznisu. Aspoň tak to obaja prezentovali. To je však už minulosť, pretože ich cesty sa rozišli a každý ide iným smerom. Separ prehovoril o ich ťažkom rozhodnutí ísť od seba. A zatiaľ čo on si vylial svoje srdce na sociálnej sieti, Tinin profil z instagramu zmizol.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Separ a Tina už netvoria pár. Raper pridal siahodlhý status o svojich pocitoch. „Tina a ja sme spolu prežili nádherné životné obdobie, počas ktorého sme stihli zažiť všetko, čo vystihuje veta ,v dobrom aj v zlom‘. Videli sme spolu kus sveta, vychovávali dve nádherné deti, vybudovali spoločný domov,“ začal Separ, ktorý priznal, že si s Tinou prešli aj náročnými životnými skúškami. „No zažili sme aj veľmi ťažké chvíle, keď sme si siahli na úplné dno, nie to finančné, skôr to psychické. Ale aj to sme zvládli. No ako ubiehal čas a každý z nás sa začal venovať rozdielnym témam a veciam, začali sme sa vzďaľovať. Vždy pre nás bola rodina na prvom mieste, ale témy, o ktorých sme sa rozprávali, sme začali vidieť z rôznych uhlov a nenachádzali prienik. Preto sme sa po veľmi ťažkej a nie jednoduchej úvahe rozhodli, že kým sa to dá v láske a mieri, necháme jeden druhého ísť svojou cestou,“ vysvetlil Separ, ktorý tvrdí, že s Tinou zostávajú priatelia. A speváčka bude vždy patriť do jeho života. „Všetci za jedného, každopádne, zostávame naďalej, pretože sme už navždy rodina, ktorú spája nádherných sedem rokov a dve dokonalé deti! Len sme sa rozhodli nepokračovať ďalej ako pár. Nebolo to jednoduché rozhodnutie a veľmi pekne vás prosíme, nerýpte sa v tom...“ reagoval raper, ktorý pri svojej manželke vždy stál. Tine totiž diagnostikovali vážne ochorenie sklerózu multiplex. A hoci dvojica vždy pôsobila priam ukážkovo, čaká ich onedlho rozvod.

Povzbudzujúce správy

Zatiaľ čo Separ vyložil karty na stôl a povedal, ako to je, Tina o rozchode nerozpráva. Speváčka bola ešte donedávna aktívna na svojom profile a pravidelne uverejňovala príspevky zo svojho života. Jej profil na instagrame však už neexistuje. Na videu na profile svojho manžela to Tina po jeho boku vysvetlila: „Nemám instagram, lebo mám taký instadetox, ale na budúci mesiac som späť aj s dákymi pesničkami.“ Separ si ju zároveň doberá viacerými poznámkami: „Sa musela rozísť, aby začala spievať,“ či „Každý ďalší muž, ktorý ťa bude chcieť, sa mi najprv musí pozrieť do očí.“ Isté však je, že fanúšikovia stoja za dvojicou. V momente, keď Separ uverejnil svoje slová, rozsypalo sa vrece so správami od ľudí. Medzi nimi boli aj známe tváre. „Držte sa, kamarát, poznáme sa málo, ale viem, že si super a prejdete tým s hlavou hore,“ reagovala markizáčka Veronika Ostrihoňová. A pridal sa aj Miro Jaroš, ktorý obom poslal srdiečko. K veľkému množstvu komentujúcich prispela aj moderátorka markizáckeho Telerána Adriana Poláková: „Všetko je, ako má byť.“