Vyjazdil si ďalšiu pole position: Hamilton ovládol kvalifikácia na VC Španielska

A 5️⃣th pole at @Circuitcat_eng! í ½í²ª



Can @LewisHamilton covert it to a 5️⃣th win in Barcelona on Sunday? í ¾í´” #SpanishGP í ¼í·ªí ¼í·¸ #F1 pic.twitter.com/4F80ot3x2J