Tragická zrážka áut pri Piešťanoch: Mama zomrela, dieťa je v nemocnici! Ťažké zranenia malého chlapca

Rodinné nešťastie. V katastri obce Ostrov pri Piešťanoch prišlo v sobotu ráno k zrážke áut so strašnými následkami.

V jednom z vozidiel sedeli dve ženy s troma detičkami. Žiaľ, spolujazdkyňa, ktorá by onedlho oslávila 40 rokov, sa už domov nevráti.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

K nehode došlo na ceste medzi Krakovanmi a Očkovom. „Vodička Renaultu Thália sa pravdepodobne snažila vyhnúť oprotiidúcemu autu, ktoré predbiehalo džíp a bolo v jej jazdnom pruhu. V dôsledku vzniknutej kolízie došlo k čelnej zrážke s džípom. Žena na sedadle spolujazdca utrpela zranenia, ktorým na mieste podľahla,“ informovala trnavská krajská policajná hovorkyňa Martina Kredatusová. V aute sa viezli tri deti. „Podľa predbežných informácií je 8-ročný syn zosnulej ťažko zranený. Deti vodičky, 11-ročný chlapec utrpel vážne zranenia a 6-ročné dievčatko by malo byt ľahko zranené. Ich matka utrpela ťažké zranenia,“ dodala. „Posádka záchranárskeho vrtuľníka si do svojej starostlivosti prevzala 8-ročné dieťa s poranením hlavy, otrasom mozgu a odreninami po tele. Po poskytnutí neodkladného zdravotného ošetrenia preložili záchranári chlapca na palubu vrtuľníka a v stabilizovanom stave po celý čas pri vedomí bol letecky prevezený do NÚDCH v Bratislave,“ povedala Zuzana Hopjaková, hovorkyňa vrtuľníkovej záchrannej služby. Polícia prosí o pomoc. „Žiadame svedkov, ktorí nehodu videli a vodiča, ktorý predbiehal džíp, aby sa prihlásili,“ dodali.