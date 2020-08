Obrovská strata pre Saganovu Boru: Po páde v štvrtej etape prišla o niekoľko jazdcov

Predposledná štvrtá etapa cyklistických pretekov Critérium du Dauphiné znamenala koniec nádejí pre viacerých favoritov.

Ešte pred sobotňajšou etapou z pretekov odstúpil kolumbijský líder stajne Ineos Egan Bernal a počas nej sa po páde rozlúčili Nemec Emanuel Buchmann (Bora-Hansgrohe) a Holanďan Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma). Saganov tím prišiel aj o Rakúšana Gregora Mühlbergera, ktorý tiež predčasne skončil po páde v klesaní z Col de Plan Bois už po 29 km etapy so štartom v Ugine a cieľom v Mégeve. Informuje o tom špecializovaný portál Cyclingnews.

Nečakané rozlúčky Bernala, Buchmanna a Kruijswijka znamenajú, že preteky Critérium du Dauphiné prišli o troch zo štyroch najlepších pretekárov celkovej klasifikácie lanskej Tour de France. Bernal sa stal vtedy celkovým víťazom, Kruijswijk bol tretí a Buchmann štvrtý. Tohtoročná Tour sa začne 29. augusta v Nice a vysokohorská previerka Critérium du Dauphiné mala ukázať, ako sú na tom jednotliví favoriti pre celkové poradie.

Zatiaľ je známe iba to, že Kruijswijk má vyskočené ľavé rameno, Buchmann početné odreniny a Mühlberger podozrenie na zranenie ramena. Bora-Hansgrohe infornovala, že obaja mieria na testy do nemocnice. Bernalov kolega Geraint Thomas zasa uviedol, že mladý Kolumbijčan sa rozhodol nepokračovať pre problémy s chrbtom. "Má tam drobný problém, takže radšej to vzal zľahka. Pre neho je dôležité, aby bol pred Tour de France stopercentne v poriadku," skonštatoval Thomas ešte pred sobotňajšou etapou.

Odstúpenie Bernala znamená, že tím Ineos zostal bez lídra pre celkovú klasifikáciu. Najlepší z jazdcov tohto britského tímu bol pred záverečným víkendom Rus Pavel Sivakov na 18. mieste s odstupom 3:15 min za lídrom slovinským lídrom Primožom Rogličom. Thomasovi patrilo 28. a Froomovi dokonca 60. miesto s veľkým časovým mankom za Rogličom.