SHMÚ pritvrdil: Vo viacerých okresoch Slovenska hrozia povodne

Vo viacerých okresoch Slovenska sa môžu vyskytnúť povodne, Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahy.

Informuje o tom na webovej stránke.

Meteorológovia vydali druhý stupeň výstrahy pred prívalovými povodňami v okresoch Senec, Dunajská Streda, Komárno, Nové Zámky - juh a sever, Galanta, Nitra a Šaľa. Platí do 16.00 h.

Výstraha prvého stupňa platí pre Spišskú Novú Ves, Gelnicu, Košice-okolie, Košice, Prešov, Svidník, Stropkov, Medzilaborce, Snina, Vranov nad Topľou, Humenné, Michalovce, Sobrance a Trebišov. Platí do 18.00 h.

"Vzhľadom na očakávané prívalové zrážky pri búrkach predpokladáme prechodný výrazný lokálny vzostup vodných hladín, hlavne na malých tokoch, s možnosťou dosiahnutia a prekročenia vodných stavov," uvádza SHMÚ.

Meteorológovia rozšírili aj výstrahu druhého stupňa pred búrkami, a to pre okresy Senec, Komárno, Nitra, Nové Zámky, Šaľa, Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Trnava, Gelnica, Košice, Košice-okolie, Michalovce, Rožňava, Medzilaborce, Prešov, Snina, Stropkov, Svidník a Vranov nad Topľou. Výstraha platí do 16.00 h, v niektorých okresoch do 17.00 h.