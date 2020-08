Separ s Tinou šokovalil fanúšikov slovami o konci vzťahu: Prvá reakcia speváčky po rozchode!

Takto sa správajú ľudia po rozchode?! Tina so Separom nakrútili video deň po tom, čo oznámili fanúšikom koniec vzťahu. Slzy a smútok by ste však čakali márne.

Berú to s humorom! Tina sa objavila v instagramových "príbehoch" Separa deň po tom, ako oznámili definitívny rozchod po siedmich rokoch vzťahu.

Rozchod býva väčšinou bolestnou záležitosťou, no táto dvojica rozhodne smutne nepôsobí. Z rozchodu si dokonca robia žarty! Tina totiž oznámila sediac vedľa Separa, že hoci má teraz detox od Instagramu, budúci mesiac je späť a chystá aj nové skladby. Na to Separ zareagoval so slovami: "Vidíš, musela si sa rozísť, aby si začala spievať."

V duchu žartíkov sa nieslo aj ďalšie krátke video, v ktorom Tina použila filter "škuľavých očí". "Toto je skutočný dôvod, prečo sa so mnou rozchádza, nemôže sa na to už viac pozerať," zavtipkovala zasa ona. O tom, že sa naozaj rozišli, sa raper rozpísal TU.

Informáciu o rozchode oznámil raper na svojom instagramovom účte v piatok večer. "Tina a ja sme spolu prežili nádherné životné obdobie, počas ktorého sme stihli zažiť všetko, čo vystihuje veta “v dobrom aj v zlom”... Videli sme spolu kus sveta, vychovávali dve nádherné deti, vybudovali spoločný domov. No zažili sme aj veľmi ťažké chvíle, kedy sme si siahli na úplne dno, nie to finančné, skôr to psychické... Ale aj to sme zvládli," poodhalil Separ. "No ako ubiehal čas a každý z nás sa začal venovať rozdielnym témam a veciam, začali sme sa vzďaľovať. Vždy pre nás bola rodina na prvom mieste, ale témy, o ktorých sme sa rozprávali, sme začali vidieť z rôznych uhlov a nenachádzali prienik. Preto sme sa po veľmi ťažkej a nie jednoduchej úvahe rozhodli, že kým sa to dá v láske a mieri, necháme jeden druhého ísť svojou cestou," priznal raper.