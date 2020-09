Smrť nevinného chlapčeka († 5): Otec mŕtveho synčeka tomu hroznému zločinu vôbec nerozumie!

Pár hodín pred štvrtkovým pohrebom malého chlapca rozpovedal jeho otec podrobnosti tohto zabitia.

Austin Hinnant povedal miestnej stanici, že Cannon († 5) sa v nedeľu hral aj so svojimi sestrami (8, 7) pri ich dome v Severnej Karolíne, keď sa stala táto nemysliteľná vec. "Hrali sa vonku na záhrade ako každý iný deň," hovorí otec. On sám sa nachádzal vnútri domu, keď zrazu počul výstrel, informuje People.

Vybehol von a zbadal svojho syna Cannona ležať na zemi. "Prvá vec, ktorá mi napadla, bola, že možno iba spadol z bicykla. Čím viac som sa k nemu blížil, tým mi bolo jasnejšie, že ide o niečo oveľa vážnejšie." Podľa polície svedkovia uviedli, že Cannon sa bicykloval, keď mal k nemu zrazu prísť sused Darius Sessoms (25) a streliť ho do hlavy. Darius je obvinený z vraždy prvého stupňa.

Len večer predtým mali spolu otec a možný vrah chlapca spolu večerať. "Boh káže miluj blížneho svojho. Mám množstvo jedla. Chcel som byť milý," povedal Austin. Podľa jeho slov nemali medzi sebou žiadne nezhody.

Austin chytil svojho syna do náručia a kričal, nech mu ho niekto pomôže zachrániť. Pribehol k nemu sused s lekárničkou, Austin si kľakol na kolená a začal sa modliť. "Neviete si predstaviť, aké to je, držať vlastného syna v náručí so strelnou ranou v hlave a jeho krv vám steká po rukách," hovorí.

Díval sa na Dariusa, ako pochodoval hore dole so zbraňou stále v ruke. "Bol som plný hnevu, ale nedokázal som opustiť môjho syna. Chcel som byť s ním."

Darius mal potom opustiť miesto činu na Toyote Corolla. Polícia ho našla v pondelok v noci, nachádzal sa v dome v meste Goldsboro. Motív streľby je stále neznámy.

"Všetci milovali Cannona," hovorí otec. Na stránke GoFundMe sa nachádza zbierka pre túto rodinu, ktorá prišla o syna.