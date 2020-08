Pár sa dal dokopy počas karantény: Mesiac po prvom stretnutí došlo k nečakanému kroku

Hannah Harvey (28) sa zoznámila s Greggom Wrightom (40) na zoznamke Badoo.

Vďaka videohovorom a správam, ktoré si vymienali niekoľko mesiacov, sa do seba zamilovali. Pár si myslí, že sa to stalo preto, že sa navzájom dobre spoznali skôr, ako sa konečne stretli.



Pár, ktorý spojil to, že sú obaja osamelými rodičmi, sa domnieva, že by sa to nikdy nestalo, ak by nemali toľko času sa vzájomne spoznať.

„Máme dokonalý vzťah. Stále sa snažím uveriť tomu, že mám také šťastie a našla som dokonalého muža - počas karantény! Museli sme robiť všetko pomaly, posielať si správy a hovoriť po telefóne. Predtým, ako sme sa stretli, nás to prinútilo veľmi dobre sa navzájom spoznať. Zmiešali sme moderné a tradičné randenie a to zafungovalo,“ uviedla Hannah pre dailymail.co.uk.

Hannah a Gregg si začali písať v apríli, mesiace sa však nevideli, napriek

tomu, že žijú iba 20 minút od seba a majú spoločných priateľov. Čoskoro si permanentný úsmev na tvári svojej mamy všimli aj deti Hannah. Vtedy ešte slobodná mamička nemohla uveriť tomu, aké má šťastie a stále čakala, že sa niečo stane. „Obaja sme boli v situácii, kedy sme sa chceli stretnúť s niekým špeciálnym a našli sme sa v správnom čase. Bol to osud," vyvetľuje. Pár počkal, kým sa obmedzenia nezmiernia a konečne sa prvýkrát stretli koncom júna.

"Bolo to, akoby som ho poznávala celé roky. Nemali sme pocit, že sme sa prvýkrát stretli. Cítili sme, že môžeme byť sami sebou," popisuje žena svoje pocity z prvého stretnutia. Mesiac po stretnutí navrhol Gregg romantický výlet do Bournemouthu, kde Hannah požiadal o ruku. Teraz sa šťastný pár teší na spoločnú budúcnosť aj so svojimi deťmi.