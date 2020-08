Takýto koniec Barcelona ešte v Lige majstrov nezažila: Totálny výbuch Blaugranas!

Futbalisti Barcelony v Lige majstrov dohrali! Vo štvrťfinále najprestížnejšej európskej klubovej súťaže podľahli v Lisabone Bayernu Mníchov hanebne vysoko 2:8.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

"Blaugranas" ešte nikdy neinkasovali v Lige majstrov v jednom polčase štyri góly. Takýto debakel Lige majstrov je hanbou pre celý španielsky veľkoklub!

Na štadióne Estádio do Sport Lisboa e Benfica stačilo Mníchovčanom presne 31 minút na to, aby konto Barcelony zaťažili štyrmi gólmi. A tak už po polhodine hry bolo všetkým jasné, že v Lisabone Barcelonu spasí iba zázrak a perfektne nakopnutý a naolejovaný nemecký stroj by musel zažiť nečakaný skrat, aby dopustil obrat stretnutia. Nestalo sa. Bayern v druhom polčase pridal ďalšie štyri góly a suverénne dokráčal do semifinále Ligy majstrov.

FC Barcelona - Bayern Mníchov 2:8 (1:4)

Góly: 7. Alaba (vlastný), 57. L. Suárez – 4. T. Müller, 22. Perišić, 27. Gnabry, 31. T. Müller, 63. A. Davies, 82. Lewandowski, 86. Coutinho, 89. Coutinho. ŽK: 54. L. Suárez , 59. Alba, 90+2. Arturo Vidal – 43. J. Boateng, 52. A. Davies, 85. Kimmich.

FC Barcelona: ter Stegen – N. Semedo, Piqué, Lenglet, Alba – Roberto (46. Griezmann), Busquets (70. Fati), F. de Jong – Arturo Vidal – Messi, L. Suárez.

Bayern: Neuer – Kimmich, J. Boateng (76. Süle), Alaba, A. Davies (84. Lucas Hernández) – Goretzka (84. Tolisso), Th. Alcântara – Gnabry (75. Coutinho), T. Müller, Perišić (67. Coman) – Lewandowski.