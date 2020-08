Speváčka Tina a raper Separ: Čaká ich rozvod!

Už netvoria pár! Speváčka Tina (36) a raper Separ (33) patrili roky medzi prominentné páry, o ktorých si verejnosť myslela, že spolu zostarnú. Obaja totiž otvorene hovorili o tom, že ten druhý je ich láskou života. To sa však najnovšie zmenilo, pretože dvojicu čaká rozvod.

Separ otvorene porozprával nielen o krásnych momentoch, ktoré spolu prežili, ale aj o tých náročných. Prečo im šesťročné manželstvo stroskotalo?!

Separ sa rozhodol vyložiť karty na stôl. „Tina a ja sme spolu prežili nádherné životné obdobie, počas ktorého sme stihli zažiť všetko, čo vystihuje veta ̦v dobrom aj v zlom‘. Videli sme spolu kus sveta, vychovávali dve nádherné deti, vybudovali spoločný domov,“ začal svoje rozprávanie na svojom profi le raper. Ten vychovával aj Tininho synčeka Lea, ktorého má z predošlého vzťahu, ale aj ich spoločnú dcérku Tiu Lilianu. Dvojica si povedala áno v roku 2014 a vždy pôsobila ako zamilovaný pár.

Ako je to už v živote zvykom, aj ich vzťah si prešiel náročným obdobím. „No zažili sme aj veľmi tažké chvíle, keď sme si siahli na úplné dno, nie to fi nančné, skôr to psychické. Ale aj to sme zvládli,“ priznal Separ, ktorý bol svojej manželke vždy oporou. Tina totiž bojuje s ťažkým a nevyliečiteľným ochorením, ktorým je skleróza multiplex. Dvojica sa roky milovala, no už ako pár ďalej existovať nechcú.

„No ako ubiehal čas a každý z nás sa začal venovať rozdielnym témam a veciam, začali sme sa vzďaľovať. Vždy pre nás bola rodina na prvom mieste, ale témy, o ktorých sme sa rozprávali, sme začali vidieť z rôznych uhlov a nenachádzali prienik. Preto sme sa po veľmi tažkej a nie jednoduchej úvahe rozhodli, že kým sa to dá v láske a mieri, necháme jeden druhého ísť svojou cestou,“ priznal Separ.

Rozchod v dobrom

Podľa jeho slov však zostávajú priateľmi. „Všetci za jedného, každopádne, zostávame naďalej, pretože sme už navždy rodina, ktorú spája nádherných sedem rokov a dve dokonalé deti! Len sme sa rozhodli nepokračovať ďalej ako pár. Nebolo to jednoduché rozhodnutie a veľmi pekne vás prosíme, nerýpte sa v tom... Nehľadajte dôvody a skutky, ktoré neexistujú. Akceptujte to prosím len ako fakt! Ďakujeme vám. Nech nás čaká čokoľvek, tešíme sa na to a budeme to aj naďalej prežívať spolu,“ uzavrel raper.