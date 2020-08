Milovníci adrenalínu majú na Skalke novú atrakciu: Najťažšia ferrata na Slovensku aj v Česku!

Tešia sa veľkej obľube. Pred pár dňami sme v Novom Čase informovali, že via ferrata Komín, teda náučná zaistená cesta, ktorá sa nachádza na Skalke v Kremnických vrchoch, doslova praská vo švíkoch. Pre milovníkov takéhoto adrenalínu prichádza dobrá správa - táto atrakcia sa totiž rozrastá.

Už túto sobotu otvoria na Skalke nový ferratový svet. Pribudne tam niekoľko noviniek a medzi nimi jeden adrenalínový unikát. Ferratový svet leží v takzvanej starej časti Skalky, medzi zjazdovkami do Turčeka. Vlajkovou loďou novej turistickej atrakcie bude ferrata kategórie F.

„Časť nej vedie 11-metrovým previsom, ktorý vyžaduje už horolezecké skúsenosti a jej dĺžka je 45 metrov. Ide o najťažšiu ferratovú cestu na Slovensku aj v Čechách, ktorú odporúčame iba skúseným lezcom. Pozor, je naozaj extrémne náročná. Do masívu sa nastupuje z ľavej strany a lezie sa smerom hore, potom sa lezie popod previs a opäť sa stúpa na vrch skaly,“ upozorňuje primátor Kremnice Alexander Ferenčík s tým, že ferrata je určená pre lezcov, ktorí povinne zvládajú uvedený stupeň obtiažnosti.

„V tom istom skalnom masíve je aj via ferrata Ejha, malá výzva s obtiažnosťou E, dĺžkou 16 metrov a previsom 3 metre. Obe cesty sú určené pre zdatných lezcov,“ dopĺňa primátor. Na návštevníkov čakajú tiež ferratové cesty obtiažnosti B a C, ktoré sú v prvej časti poprepájané mostami, kyvadlom a kladinou. V druhej časti sa nachádza Via Commo so stupňom obtiažnosti C, ktorá vychádza na skalnom masíve a pokračuje lanovým mostom s dĺžkou 32 metrov vo výške 35 metrov. Celkovo projekt stál 43 500 eur, ešte to však nie je úplne hotové. V najbližšej dobe má pribudnúť ďalšia atrakcia - visutá lávka.

Most

obtiažnosť A

- dĺžka 32 m

- maximálna výška nad terénom 35 m, prevýšenie +6 m.

Via Commo

obtiažnosť C

- dĺžka 110 m

- Končí na skalnej veži s možnosťou pokračovať na most s dĺžkou 32 metrov.



Via ferrata E - jha

(malá výzva)

obtiažnosť E

- dĺžka 16 m

- celkovo previsnutá 3 m

Via ferrata F – úha

obtiažnosť F

- dĺžka 45 m

- celkovo previsnutá 11 m

Pozor! Extrémne náročná. Ide o horolezeckú cestu obtiažnosti 7+UIAA istená via ferratovým lanom.

Nezabudnite sa pripoistiť

Pri adrenalínových zážitkoch, akými ferratové trasy sú, je vhodné sa aj poistiť pre prípad HZS. Okrem dodržiavania hygieny a potrebných odstupov netreba zabudnúť na ďalšiu dôležitú vec: všetky ferratové cesty sú jednosmerné. Povinnou výbavou sú rukavice, prilba, ruksak, ferrratový set, sedací úväz a vibramová obuv. V prípade nehody volajte Horskú záchrannú zlužbu na čísle 18 300.