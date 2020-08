Podľa Kotlebu je koronavírus výmysel: Prvý nakazený slovenský poslanec je z ĽSNS

Ľudová strana Naše Slovensko už od začiatku pandémie koronavírusu celú nákazu spochybňuje. Nepresvedčili ich státisíce mŕtvych v iných krajinách, výrazne vyššia miera úmrtnosti oproti bežnej chrípke či opatrenia na jej zastavenia po celom svete.

Ako prvý spomedzi slovenských poslancov sa však najnovšie nakazil práve zástupca kotlebovcov - poslanec Eduard Kočiš (38). Nákazu si zrejme priniesol z dovolenky v Bulharsku a má ju aj manželka a syn. Kočiš bol pozitívne testovaný tento týždeň. Momentálne má zostať v domácej karanténe vo svojom bydlisku v Stropkove.

„Vyšiel mu pozitívny test, čaká ešte na dva testy. Cíti sa výborne a ani to nepostrehol, len teda tie testy to ukázali. Komunikuje aj s vedením Národnej rady, takže tú informáciu už majú,“ povedal hovorca strany Ondrej Ďurica. Kočiš bol na dovolenke v Bulharsku so svojou rodinou. Podľa údajov od hygienikov sú v Stropkove traja nakazení. Kočiš bol v letovisku Ravda počas siedmich dní a vrátil sa ešte 7. augusta.

Zaujímavé tiež je, že „národovec“ šiel na dovolenku do zahraničia v čase, keď kompetentní vyzývajú na pobyt na Slovensku. Bulharsko má Slovensko na zozname menej rizikových krajín. Parlament momentálne nezasadá, čiže ostatní poslanci by ohrození byť nemali. Kotlebovci dlhodobo spochybňujú koronavírus, ktorý označujú za „zámienku na zotročenie ľudí“.

Doteraz naň po celom svete zomrelo viac ako 750 000 ľudí, zdravotnícke zariadenia v mnohých krajinách počas prvej vlny nedokázali poskytnúť pacientom patričnú starostlivosť a odborné kapacity po celom svete upozorňujú na zákernosť vírusu. Predsedovi ĽSNS Marianovi Kotlebovi nedávno facebook zmazal video, v ktorom hovoril nepravdy o pandémii. Označoval ju za vymyslenú s tým, že je zneužívaná, „aby ľudia rýchlo prichádzali o svoje slobody“.

Zároveň hovoril už niekoľkokrát vyvrátené tvrdenia o tom, že ľudia rúškom škodia svojmu organizmu pre vdychovanie oxidu uhličitého. Lekári, naopak, upozorňujú, že chirurgovia majú napríklad rúška na sále počas niekoľkohodinových operácií a nespôsobujú zdravotné komplikácie, môžu byť iba nepríjemné. Kotleba tiež otvorene rozprával o tom, že vakcíny z USA či Izraela majú za úlohu vstreknúť do ľudí nanočipy, ktorými ich bude niekto ovládať.

Neprezradil kto, no vysvetľoval, že o čipovaní a víťazstve šelmy sa písalo aj v biblickom Zjavení Jána. V podobných vyjadreniach pokračoval aj jeho poslanec Milan Mazurek. Ten odmieta nosiť rúško, za čo ho dokonca vyhodila pracovníčka z banky. Pred pár mesiacmi dostal koronavírus aj šéf Úradu pre verejné obstarávanie Miroslav Hlivák. Negatívne zase testovali prezidentku Zuzanu Čaputovú.