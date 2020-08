Nové opatrenia pri 2. vlne korony: Vzbura pre rúška v triedach! Rodičia hrozia závažným krokom

Príprava na druhú vlnu koronavírusu vrcholí. Minister Marek Krajčí (46) s konzíliom epidemiológov schválili nápad Igora Matoviča (47) na to, aby deti na druhom stupni základných škôl a na stredných školách nosili počas prvých dvoch týždňov rúška.

Práve toto opatrenie vyvolalo v radoch rodičov aj riaditeľov škôl veľké otázniky o tom, ako sa to bude dať zvládať. Hlavná odborníčka na pediatriu Elena Prokopová hovorí, že začiatok školského roka bude ťažší ako zvyčajne.

„Obdobie od prvého septembra považujeme za rizikové a deti, ktoré sa vrátia zo zahraničia môžu byť potenciálne nakazené, tak sme sa dohodli, že rúška budú povinné na druhom stupni ZŠ a na stredných školách. Mimo triedy ich budú musieť nosiť všetci. Má to veľký vý­znam. Chceme, aby boli eliminované možné nákazy,“ vysvetľuje Prokopová s tým, že najmä v triede dochádza ku blízkemu kontaktu, čo znamená vysoké riziko.

Práve toto opatrenie vzbudilo na sociálnych sieťach vlnu kritiky medzi rodičmi a učiteľmi. „Takže v horúčave budú naše deti musieť sedieť s rúškom..., to je týranie. Gratulujem, ako rodič to odmietam a radšej nechám deti doma,“ povedal Ján. Pridáva sa k nemu aj učiteľka Helena: „Po prvej hodine ma z triedy vynesú aj s deťmi.“ Michal zase pripomína, že v školách často chýbajú základné pomôcky. „Pán premiér, nemyslíte, že je dôležitejšie to, aby v školách tiekla aspoň teplá voda v umývadlách? Ja osobne by som do školy ani nešiel, ak by som mal dva týždne nosiť rúško v škole celý čas...“ skonštatoval.

Formulár pre rodičov

Okrem rúšok sa bude pred nástupom do škôl vypĺňať aj formulár zo strany rodičov. „Rodičia pri nástupe detí do škôl budú musieť odovzdať čestné prehlásenie. Súčasťou bude dotazník, kde sú položené dve otázky. Či bolo dieťa od 17. augusta mimo SR a či sa dieťa zúčastnilo na hromadnom podujatí. Okrem toho v dotazníku rodič podpíše prehlásenie o bezinfekčnosti, čiže to, či dieťaťu nebola nariadená karanténa, alebo neprejavuje príznaky infekčného ochorenia,“ skonštatovala pediatrička Prokopová.

Ak rodič uvedie, že boli s dieťaťom mimo, tak bude jeho povinnosťou sledovať zdravotný stav dieťaťa, rodiny a blízkych, ktorí s ním žijú v jednej domácnosti. „Ak sa vyskytne počas tých 14 dní príznak respiračného ochorenia, tak bude mať povinnosť kontaktovať lekára. Dieťa zostane mimo kolektív a všetko sa bude riadiť odporúčaniami lekárov,“ dodala Prokopová.

Rizikové regióny

Konzílium prijalo aj ďalšie sprísnenie opatrení, ktoré majú chrániť ľudí pred nákazou. Zatiaľ však nedochádza k inému označovaniu krajín, ktoré sú rizikové. „Rozhodli sme sa ľuďom nekomplikovať život a nebudeme do prvého septembra prehodnocovať menej rizikové krajiny. Zadefinovali sme však rizikové regióny v krajinách, ktoré sú zelené a každé dva týždne to budeme aktualizovať. Chceme túto informáciu poskytnúť občanom. Veľa ľudí, ktorí potrebujú vycestovať, a idú do týchto oblastí, si potrebujú byť vedomí aktuálnej situácie a chrániť sa. Odporúčame sa v týchto oblastiach čo najmenej socializovať a byť izolovaní ako rodina,“ povedal Krajčí.

Minister vysvetľuje, že spustením škôl dôjde k masívnej socializácii, tak preto potrebujeme niekde ubrať a stlmiť rozvoj druhej vlny. „Zabrániť tomu, aby sa situácia dostala do nekontrolovateľnej fázy. Počas zahájenia školského roka neodporúčame organizovať hromadné podujatia,“ hovorí Krajčí s tým, že po 23. hodine už nebudú povolené takéto podujatia, čiže napríklad diskotéky. „Takýto nočný život je často spojený s konzumáciou alkoholu, sú tam veľmi úzke kontakty a aj súčasné epidemiologické skúsenosti hovoria, že veľa ľudí sa nakazí práve na takýchto podujatiach,“ uzavrel.

Zoznam rizikových regiónov

Česko = Praha

Chorvátsko = Vukovarsko-sriemska župa, Splitsko-dalmatínska župa

Poľsko = Sliezske vojvodstvo, Malopoľské vojvodstvo

Španielsko

Francúzsko = Provence-Alpes-Côte d‘Azur, Île-de-France, Mayotte

Belgicko

Malta

Holandsko = Noordholland, Sudholland

Írsko = Midlands, Mid-East

Dánsko = Midtjylland

UK = Grampian

Estónsko = Tartumaa, Harju Maakond

Cestovanie

- zvážiť nevyhnutnosť cestovania do zahraničia

- nebudeme do 1. 9. prehodnocovať menej rizikové krajiny

- definujeme rizikové regióny v krajinách

- aktualizácia údajov každé 2 týždne

Obmedzenia od 1. 9. do 1. 10. 2020

- neodporúčame hromadné podujatia

zákaz hromadných podujatí nad 1 000 ľudí (vrátane športových podujatí)

- zákaz interiérových hromadných podujatí nad 500 ľudí (povinnosť nosenia rúška)

- zákaz všetkých interiérových hromadných podujatí po 23. hod. s výnimkou svadieb

- obmedzíme návštevnosť kúpalísk a aquaparkov

- čestné prehlásenie do škôl

- informácia o ceste mimo SR od 17. 8. 2020

- informácia o účasti dieťaťa na hromadnom podujatí od 17. 8. 2020

- prehlásenie o bezinfekčnosti

- informácia o absolvovaní karantény po pobyte v rizikovej krajine

- prvé 2 týždne nosenie rúšok v školách

Máme nejaké peniaze

Iveta Rajčianová, ZŠ na ulici G. Bethlena Nové Zámky Otvoriť galériu Iveta Rajčianová Zdroj: anc

- Dostali sme financie z mestského úradu, či tam prišli a prerozdelili ich, to neviem. Nakúpili sme za ne pre všetkých zamestnancov rúška a hygienické pomôcky, momentálne nám však žiadne nariadenie ešte neprišlo, všetko sa dozvedáme len zo správ, ale predpokladám, že nás budú oficiálne informovať. Či nás aj finančne zabezpečia, to už v tejto chvíli naozaj nevieme.

Zatiaľ nemáme informácie

Pavol Michal, riaditeľ Základnej školy s materskou školou Maximiliána Hella, Štiavnické Bane. Otvoriť galériu Pavol Michal Zdroj: anc

- My sme dostali počas prvej vlny nejaké rúška, no štíty sme si kúpili sami. Z ministerstva nám zatiaľ do školy neprišla žiadna oficiálna informácia. Predpokladám, že sa tak stane v priebehu pár dní. My sme si už ale radšej objednali pomôcky sami ako škola, aby sme boli pripravení na nový školský rok.

Pomoc nám nesľúbili

Gabriel Kalna, ZŠ Drieňova Bratislava

Otvoriť galériu Gabriel Kalna Zdroj: anc

- Zatiaľ vôbec nevieme, ako to bude, pretože inštrukcie ani nariadenia nemáme. Nikto nám ani neprisľúbil finančnú pomoc na kúpu ochranných prostriedkov. Pravdepodobne to budeme hradiť z príspevku hmotných rezerv, čo sme dostali v apríli alebo máji.

Nezabúdať na hygienu

Katarína Šimovičová, detská lekárka

- Myslím, že sú to dostatočné opatrenia. Ako to sledujem, aj po odbornej stránke, epidemiologickú situáciu majú epidemiológovia pod kontrolou. Čestné prehlásenie a rúška na chodbách by som v tomto štádiu považovala za dostatočné. Chcela by som ešte upozorniť na umývanie rúk a dezinfekciu. V každej triede by mali byť jednorazové papierové utierky, mydlo a dezinfekčný prostriedok.

Deti treba poučiť

Gabriela Herényiová, detská psychologička

- Horšie by bolo, ak by sa znovu nešlo do školy. Opatrenia sa urobiť musia. Je to obrovská záťaž pre školy ako také. Ak budú rúška na vyučovaní, bude to veľmi komplikované. Apelovala by som na rodičov, aby deti poučili, nech nejedia jednou lyžičkou, aby pili len so svojej fľaše a dodržiavali hygienické zásady. Deti netreba strašiť ale treba ich pripraviť na obmedzenia.