Exmanžel Vačkovej po obvinení z extrémizmu mieri na slobodu: Rogel je známou firmou

Base sa vyhol! Akcia s krycím názvom Šašovia narobila vrásky na čele deviatim ľuďom. Medzi inými aj bubeníkovi a manažérovi skupiny Horkýže Slíže Marekovi Viršíkovi (45), ale aj exmanželovi herečky Zuzany Vačkovej (51), Rastislavovi Rogelovi (51).

Zatiaľ čo bubeníka pustili napriek obvineniu na slobodu, Rogel vyšiel z kauzy s návrhom na vzatie do väzby. Sudca ho však pustil na slobodu. Rožky však už nebude môcť vystrkovať. Zároveň mu taktiež stanovil povinnosti a obmedzenia pod dohľadom úradníka.

Rogel je dobre známou firmou. Nielen manželstvom s Vačkovou, ale aj vďaka jeho aktivitám, ktoré ona odsudzuje. „Náš syn je už dospelý, takže nemáme spolu čo riešiť. A tieto jeho prejavy... nestotožňujem sa s tým. Naozaj nerozumiem tomu, ako môže niekto takéto niečo robiť. Nechápem to. Chýba mi to koliesko, ktoré by mohlo toto pochopiť," povedala herečka Novému Času po Rogelovom zatknutí. Je totiž dlhoročným členom kapely Krátky proces a pôsobil aj v kapele Juden Mord (Smrť židom, pozn. red.).

Polícia ho aj s ďalšími 8 ľuďmi zadržala počas veľkej razie nielen na Slovensku, ale aj v Čechách. „Vyšetrovateľ národnej kriminálnej agentúry obvinil Karola P., Rastislava R., Tomáša F., Jozefa P., Radovana K., Radoslava V., Róberta T., Mareka V. a Petra S. zo zločinu výroby extrémistických materiálov a za pokračujúci zločin rozširovania extrémistického materiálu. Obvinení sa mali podieľať na výrobe hudobných albumov s extrémistickou tematikou,“ uviedla pred pár dňami hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová.

Aj keď bolo voči všetkým vznesené obvinenie, nakoniec vyviazli z celej kauzy týkajúcej sa extrémizmu celkom dobre. Všetci skončili na slobode, ale pri Rogelovi a ďalších dvoch ľuďoch svietil návrh na vzatie do väzby. To sa však nakoniec nestalo. Sudca pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu v Banskej Bystrici ich nakoniec pustil na slobodu s tým, že im boli nariadené určité povinnosti a obmedzenia. „Za chrbtom“ však bude mať Rogel probačného a mediačného úradníka, ktorí budú na neho, počas vyšetrovania jeho osoby a ďalších dvoch osôb na slobode, dohliadať.