Speváčka Tina a raper Separ sa rozišli: Šokujúci koniec známeho páru

Speváčka Tina a raper Separ už viac netvoria pár.

Informáciu oznámil raper na svojom instagramovom účte. ,,Tina a ja sme spolu prežili nádherné životné obdobie, počas ktorého sme stihli zažiť všetko, čo vystihuje veta “v dobrom aj v zlom”... Videli sme spolu kus sveta, vychovávali dve nádherné deti, vybudovali spoločný domov. No zažili sme aj veľmi ťažké chvíle, kedy sme si siahli na úplne dno, nie to finančné, skôr to psychické... Ale aj to sme zvládli," poodhalil Separ.

,,No ako ubiehal čas a každý z nás sa začal venovať rozdielnym témam a veciam, začali sme sa vzďaľovať. Vždy pre nás bola rodina na prvom mieste, ale témy, o ktorých sme sa rozprávali, sme začali vidieť z rôznych uhlov a nenachádzali prienik. Preto sme sa po veľmi ťažkej a nie jednoduchej úvahe rozhodli, že kým sa to dá v láske a mieri, necháme jeden druhého ísť svojou cestou," priznal raper.

,,Všetci za jedného každopádne zostávame naďalej, pretože sme uz navždy rodina, ktorú spája nádherných sedem rokov a dve dokonalé deti! Len sme sa rozhodli nepokračovať ďalej ako pár," dodal Separ s tým, že žiada o rešpektovanie súkromia. S Tinou majú dcéru Aničku, spoločne vychovávali aj syna Lea, ktorého má speváčka zo vzťahu s futbalistom Richardom Lásikom. V roku 2018 Tina priznala, že bojuje s chorobou skléroza multiplex.