Žena celé mesiace netušila, s kým chodí: Myslela si, že frajer má rakovinu, pravda ju paralyzovala

Lož má krátke nohy. O tom by vedel hovoriť aj istý Kevin Bevis (38) z Kentu. Klamal o tom, že je nevyliečiteľne chorý. A dôvod je ešte viac zarážajúci – nechcel, aby ho opustila priateľka Karen Gregory (50). Kam až s týmto klamstvom zašiel?

Otec troch detí Kevin (38) klamal celú svoju rodinu aj priateľku Karen (50) o tom, že je chorý na rakovinu. Nechcel totiž, aby ho opustila. Pár bol spolu približne tri mesiace. Kevin potom začal na Karen tlačiť, aby sa zúčastnili na swingers párty a mal aj iné sexuálne požiadavky, ktoré jej neboli úplne po vôli.

Začala tiež tráviť viac času so svojou dcérou a Kevin sa pravdepodobne zľakol, že ho opustí. Preto si vymyslel, že má nádor na mozgu a rakovinu úst. No je až neuveriteľné, kam sa odhodlal zájsť preto, aby bola lož skutočne dôveryhodná. Neklamal iba svojej priateľke, ale aj priateľom a rodine. Denne bral až 20 tabletiek, o ktorých tvrdil, že sú liekmi, no pritom išlo o obyčajné vitamíny. Taktiež chodil o paličke s tvrdením, že je prislabý.

Mladá žena predstierala, že má smrteľnú chorobu: Otrasné, čo spravila vlastnej rodine

Prehovoril dokonca Karen, aby ho vozila na chemoterapiu, kam s ním ale nesmela. Súčasťou tejto veľkej manipulácie boli aj Kevinove agresívne výstupy, niekedy ju až škrtil na zemi! Neskôr sa vyhováral na steroidy, ktoré mali byť súčasťou liečby.

Karen sama stratila tetu pre rakovinu, a verila mu, pretože bola presvedčená, že niečo také hrozné si nemôže vymýšľať nik. No keď raz pri upratovaní našla obaly od vitamínov, klamstvo sa začalo rozplývať ako ranná hmla. To ju nakoplo a nechala si ho preveriť u polície, odvolajúc sa na zákon o domácom násilí, ktorý takéto informácie dovoľuje odovzdať. Polícia ho pre obvinenia z násilia zatkla a ku všetkému sa priznal. Dostal 1,5 roka väzby a 5-ročný zákaz priblížiť sa ku Karen.