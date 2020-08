Prichytení! Odpadnete, čo sa skrýva za týmto nevinným pohľadom

Tomu sa povie solidarita! Line Fatland Frvlystad z Nórska má doma troch psov, ktorí si radi pomaškrtia na zvyškoch jedla na kuchynskej linke.

Problém je v tom, že Harley a Henry sú kólie a na linku sami pohodlne dočiahnu. Ich tretí kamoš Hugo je však 8-mesačný corgi, ktorý so svojimi krátkymi nožičkami môže na linku zabudnúť. Aj on by si však rád pomaškrtil a kamoši sú tu na to, aby si pomáhali. Harley a Henry sa teda postavia vedľa seba ku skrinke, aby sa im Hugo mohol postaviť na chrbát a dať si niečo pod zub aj on.

„Corgiho vychovávam spolu s kóliami. Sú ako bratia. Chce robiť všetko, čo oni – rýchlo behať, vysoko skákať a kradnúť jedlo z linky, no na to má krátke nohy. Jedného dňa po večeri som si všimla, že corgi vyskočil na chrbát kóliám, aby dočiahol na jedlo,“ povedala Line. Prichytení psi sa pritom tvária, akoby tam vlastne ani neboli.