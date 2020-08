Slovenské klziská nabité kvalitou: Začiatok sezóny na Slovensku potvrdili niekoľkí hráči zo zámoria

Slovenský hokejový reprezentant Marián Studenič začne sezónu 2020/2021 v Slovane Bratislava.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Klub NHL New Jersey Devils ho uvoľnil do slovenskej najvyššej súťaže na hosťovanie., aby bol k dispozícii v úvode tréningového kempu pred začiatkom novej sezóny. Mala by sa začať 1. decembra.

Studenič odohral sezónu 2019/2020 na farme New Jersey v tíme Binghamton Devils v AHL. V 37 zápasoch zaznamenal 9 gólov a 8 asistencií. Vlani na MS v Košiciach odohral v drese slovenskej reprezentácie 7 zápasov s bilanciou 1+4.

Studenič sa tak pripojil k ďalším hokejistom zo zámoria, ktorí začnú novú sezónu na klziskách Tipsort ligy. Medzi najzaujímavejšie posily patrí Marko Daňo (Dukla Trenčín), Martin Pospíšil (HC Košice) či spomínaný Marián Studenič (HC Slovan). Diváci sa tak môžu tešiť na kvalitné súboje.