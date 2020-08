Minister Krajniak: Chceme naštartovať nový fond na udržanie zamestnanosti

Od roku 2022 by mal fungovať nový fond udržania zamestnanosti.

Na piatkovej tlačovej konferencii to uviedol minister práce Milan Krajniak (Sme rodina). Peniaze z tohto fondu nebudú môcť byť použité na nič iné, len na podporu udržania pracovných miest.

Zamestnanec by mal v tomto modeli dostať 80 % čistej mzdy, pričom 60 % pôjde z fondu, 20 % bude financovať zamestnávateľ a 20 % sa zamestnanec vzdá. Príspevok, ktorý by zamestnancovi fond poskytoval, by mal byť v maximálnej výške 1340 eur, maximálna výška príspevku zamestnávateľa by bola 447 eur. Fond bude k dispozícii aj samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO).

"Vychádzali sme z nemeckého modelu, ktorý sme však zjednodušili na slovenské pomery," dodal minister. Tento nástroj by mal fungovať nielen pre krízu, ako je súčasná, ale napríklad aj pre prípady povodní či iných lokálnych problémov. Krajniak ho považuje za motivujúci aj v porovnaní s podporou v nezamestnanosti, pomáhať by mal zamestnancom aj zamestnávateľom.

Podotkol, že sa nebude zvyšovať celkové odvodové zaťaženie. Fond by mal vzniknúť v rámci toho, čo doposiaľ bolo poistenie v nezamestnanosti. "Novozriadený fond udržateľnosti by mal zabezpečiť, aby všetky peniaze, ktoré do tohto poistného fondu budú posielané zo strany jednotlivých zamestnávateľov alebo SZČO, prípadne zamestnancov, nemohli byť použité na nič iné. Bude to uzavretý fond," zdôraznil Krajniak.

Z pohľadu toho, nakoľko sa má fond naplniť, má rezort dve alternatívy. Jedna počíta s tým, že to, čo by sa platilo do fondu, by bolo 0,5 %, v takom prípade by to bolo 1,6 miliardy eur za desať rokov. Vtedy Krajniak predpokladá, že by fond mohol byť definitívne naplnený. V prípade 1 % je to dvojnásobok, teda 3,2 miliardy eur.

Štátny tajomník rezortu Boris Ažaltovič priblížil, že medzi podmienky poskytovania dávky patrí obmedzenie prevádzkovej činnosti, a to na základe vonkajších dočasných neovplyvniteľných faktorov. Ďalšou podmienkou je vyčerpanie vlastných možností zamestnávateľa, udržanie pracovných miest, uhradené poistné a schválenie žiadosti.

Postup poskytovania pomoci sa začína podaním žiadosti po dohode s odbormi či zamestnancami, následne úrad práce posúdi splnenie podmienok do 14 dní, zamestnávateľ potom predloží výkaz s tým, koľko chce na dávky. Po skončení poberania dávky sa uskutoční záverečné vyúčtovanie.

Návrh dáva rezort do medzirezortného pripomienkového konania, do konca tohto roka by tak zákon mal byť na vláde. Malo by tak byť dosť času do 1. januára 2022, aby fond začal kvalitne fungovať. Krajniak poznamenal, že na obdobie do roku 2022 by mali byť zachované doterajšie schémy pomoci.

V projekte SURE môže Slovensko použiť peniaze z Európskej únie (EÚ) na udržanie zamestnanosti. "V septembri na úrovni EÚ by mohol byť schválený úverový rámec vo výške 631 miliónov eur," vyčíslil s tým, že v októbri by mohli z tohto rámca začať čerpať. Tým by sa od jesene prefinancovala prvá pomoc, ktorú realizuje ministerstvo doteraz, až do konca roka 2021.