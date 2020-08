Podľa Matoviča chceli Pellegriniho ľudia pomocou Kyselicu rozvrátiť OĽaNO: Uštipačná poznámka expremiéra

Expremiéra a podpredsedu parlamentu Petra Pellegriniho (nezaradený) dodnes orgány činné v trestnom konaní nekontaktovali vo veci kauzy bývalého štátneho tajomníka na ministerstve vnútra Lukáša Kyselicu.

Pellegrini to uviedol na piatkovej tlačovej konferencii v reakcii na slová premiéra Igora Matoviča (OĽANO), ktorý si myslí, že "Pellegriniho blízki ľudia" chceli prostredníctvom Kyselicu rozvrátiť OĽANO. Kyselica bol počas kampane pred parlamentnými voľbami súčasťou Vojenského spravodajstva (VS).

"Dodnes sa ma nikto na to nepýtal z orgánov činných v trestnom konaní, dodnes ma nikto nekontaktoval," reagoval v piatok Pellegrini a dodal, že OĽANO sa svojimi krokmi rozvráti aj samé zvnútra. "Na to nepotrebujú zapojiť VS ani SIS," skonštatoval.

Pellegrini odmieta Matovičove slová, podotkol, že v tom čase ani nevedel, kto je Kyselica. Premiér podľa neho v priamom prenose "uráža, klame, očierňuje".

Matovič počas týždňa zopakoval, že má informácie, o ktorých nemôže hovoriť. Ak by sa potvrdilo, že Kyselica počas pôsobenia vo VS mal donášať na hnutie OĽANO, bolo by to podľa premiéra "dramatické" zneužitie tajných služieb na politickú činnosť.

Po tom, ako sa medializovali informácie o Kyselicovom pôsobení vo VS, skončil na ministerstve. Avizoval, že sa vracia do parlamentu a bude pôsobiť ako poslanec v klube OĽANO.