Tisíce ľudí šírili dezinformácie o ruskej vakcíne proti COVID-19: Toto by si mali prečítať všetci, ktorí hoaxu uverili

Na Facebooku sa rozšírili dezinformácie o ruskej vakcíne, ktoré zdieľali tisíce ľudí.

Falošné správy zahŕňajú tvrdenia, že testovanie vakcíny bolo už v Rusku ukončené, že očkovanie bude výhradne dobrovoľné a že Rusko nespolupracuje so západnými spoločnosťami na výskume. To sú však zavádzajúce tvrdenia: testovanie vakcíny naďalej prebieha, Rusko uzavrelo viaceré partnerstvá so zahraničnými výskumnými inštitúciami, pričom situácia ohľadne povinného očkovania nie je jednoznačná. TASR upozorňuje na dezinformácie v spolupráci s tlačovou agentúrou AFP.

Profil Nezávislé spravodajstvo, ktorý sleduje viac ako 1400 ľudí a ktorý opakovane prináša protieurópske a protizápadne zamerané dezinformácie, uverejnil 5. augusta 2020 príspevok, ktorý zdieľalo viac ako 8700 užívateľov Facebooku. Podľa príspevku ruský prezident Vladimir Putin údajne povedal, že "vakcína proti COVID-19 bude v rámci Ruska distribuovaná jedine od našich výrobcov" alebo, že očkovanie bude dobrovoľné a "nikoho nebudeme nútiť (zaočkovať sa)". V príspevku sa taktiež píše, že "v Rusku je vakcína odskúšaná".

Tieto tvrdenia sú buď nepravdivé alebo zavádzajúce, konštatuje AFP a následne ich po jednom vyvracia:

Tvrdenie č. 1: Ruská vakcína je odskúšaná.

Prezident Vladimir Putin v utorok 11. augusta 2020 vyhlásil, že bola oficiálne schválená registrácia vakcíny proti novému koronavírusu. Táto vakcína získala podľa stránky vytvorenej pre Sputnik V - tak je ruská vakcína pomenovaná - registračný certifikát od ruského ministerstva zdravotníctva a "na základe núdzových predpisov schválených počas pandémie COVID-19 môže byť použitá na očkovanie obyvateľstva v Rusku".

Tvrdenie na FB, že "vakcína je odskúšaná", teda že testovanie vakcíny je dokončené, je nepravdivé, pripomína agentúra.

Podľa stránky Sputnik V bola prvá a druhá fáza testovania vakcíny dokončená 1. augusta 2020. Tretia fáza testovania, ktorá má zahŕňať viac ako 2000 ľudí, sa mala spustiť v stredu 12. augusta 2020.

Ruskú vakcínu vyvíja Inštitút epidemiologického a mikrobiologického výskumu Nikolaja Gamaleja v Moskve. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) však vakcínu z Gamalejovho inštitútu eviduje vo svojej správe z 13. augusta 2020 len v prvej fáze testovania. Správa WHO eviduje celkove 168 inštitúcií, ktoré pracujú na vakcíne na celom svete, z nich postúpilo 28 do rôznych fáz štádia testovania na ľuďoch a šesť štúdií je v tretej fáze klinických testov.

WHO pre AFP uviedla: "K urýchleniu výskumu vakcíny by malo dochádzať len pri dodržaní zavedených procesov pri každom kroku vývoja, aby sa zaistilo, že akékoľvek vakcíny, ktoré sa dostanú do výroby, budú bezpečné a efektívne. WHO je v kontakte s ruskými výskumníkmi a autoritami a preskúma detaily testov."