Vnadná moderátorka opäť provokuje fanúšikov: Vábi ako siréna!

Rada provokuje! Talianka Diletta Leottaová (28) patrí už roky medzi najpôvabnejšie novinárky sveta a horúcimi zábermi zo svojho súkromia pravidelne zrýchľuje tep svojich fanúšikov.

Vnadná blondínka sa najnovšie rozhodla potešiť mužské duše šteklivou fotografiou spod morskej hladiny!

Leottaovú talianski futbaloví fanúšikovia milujú nielen pre jej športové znalosti a kontakty v prestížnej Serie A, ale najmä pre šteklivé snímky, ktorými ich často zásobuje. Inak to nebolo ani v minulých mesiacoch, keď svet vystrašila pandémia koronavírusu. Dlhonohá Diletta sa snažila svojim krajanom aj priaznivcom spríjemniť ťažké časy príspevkami rôzneho typu, pričom o sexi momentky, kde vystavovala svoje krivky na obdiv, vôbec nebola núdza. Do čierneho sa jej podarilo trafiť aj jej posledným počinom na sociálnej sieti, na ktorom vyzývavo pózuje pod vodou. Pripomína pritom bájnu sirénu, ktorá podľa gréckej mytológie lákala moreplavcov do záhuby čarovným spevom.

„Na takéto chvíle sa nezabúda,“ laškovne okomentovala svoj kúpeľ rodáčka z Catanie, ktorej prirodzenou krásou sa denne kochá na instagrame bezmála sedem miliónov priaznivcov.