Richard Stanke po minuloročnej nehode pod vplyvom alkoholu: Nové fáro za desaťtisíce!

Richard Stanke (53), ktorý patrí k významným postavám slovenského herectva, mal minulý rok opletačky s políciou. V máji 2019 totiž svojím autom nabúral a privolaní policajti mu v dychu namerali 0,7 promile alkoholu.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Pozitívny test na alkohol v krvi mu tak poriadne zavaril, nielen preto, že dostal trest, ale aj kvôli tomu, že to bol práve on, kto často stával na pódiách a kázal o morálke a slušnom správaní. Po desiatich mesiacoch od nešťastnej búračky sa však všetko vracia do starých koľají.

Stanke sa dostal do hľadáčika policajtov po nehode, ktorú spôsobil na okraji hlavného mesta. Našťastie nikoho nezranil. So svojím luxusným vozidlom vtedy vošiel na vyvýšený obrubník a s autom sa už ďalej nevedel pohnúť. Policajná hliadka, ktorá na mieste zastavila, ho okamžite podrobila dychovej skúške.

Tá však bola pozitívna a herec mal čo vysvetľovať. Priamo na mieste totiž nafúkal 0,75 promile. Opakovaná dychová skúška bola taktiež pozitívna. Škodu vyčíslili na 6-tisíc eur a umelcovi za jazdu pod vplyvom alkoholu hrozilo dokonca až päť rokov bez vodičáka.

Bol ticho

Stanke po nehode strčil hlavu do piesku a o detailoch svojho prúseru hovoriť nechcel. „A čo s tým?“ zneli jeho prvotné slová, za ktoré sa na sociálnej sieti vzniesla vlna kritiky. Po dvoch mesiacoch od nehody napokon pre Denník N poznamenal: „Nesmierne ma to mrzí a trest za túto svoju nerozvážnosť budem s pokorou niesť.“ Polícia však bola v jeho prípade miernejšia, ako by sa očakávalo.

Previnilcovi udelila trest až po takmer troch mesiacoch od incidentu. „Príslušný správny orgán uložil vodičovi pokutu vo výške 700 eur a zákaz činnosti viesť motorové vozidlá na dobu 8 mesiacov,“ povedala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Veronika Slamková.

Doprial si nové

Od tohto momentu však už ubehli dlhé mesiace a Stanke sa vracia do starých koľají. Ako sa nám totiž podarilo zistiť, Richard si zaobstaral nového luxusného tátoša, rovnakej značky ako bol ten, s ktorým búral. Farbu si však vybral inú. S novým autom sa dokonca nechal aj odfotiť, lebo radosť bola určite veľmi veľká. Po osemmesačnom treste zákazu šoférovania, ktorý si musel herec odpykať, bude opäť brázdiť cesty, ale už v novom. A že si nekúpil hocijakú káru, niet pochýb. Cena tereniaka vo vojenskej zelenej farbe sa totiž začína na takmer 60-tisícoch eur!