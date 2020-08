Vyše 3,8 milióna občanov EÚ žiada o právo na pobyt v Británii

Vyše 3,8 milióna občanov členských krajín EÚ už požiadalo o povolenie ostať v Británii v rámci mechanizmu, ktorý Spojené kráľovstvo aktivovalo po brexite. S odvolaním sa na štvrtkové oznámenie britského ministerstva vnútra o tom informovala agentúra DPA.

"Som potešený, že prišlo už vyše 3,8 milióna žiadostí," povedal Kevin Foster, štátny tajomník rezortu vnútra, ktorý ma na starosti imigráciu. Ministerstvo zároveň informovalo, že do 31. júla udelilo povolenie zostať žiť alebo pracovať v Británii vyše dvom miliónom obyvateľom krajín EÚ.

Ďalšiemu takmer 1,5 miliónu ľudí priznalo tzv. dočasné povolenie na pobyt. To znamená, že ak chcú v Británii získať trvalý pobyt, musia sa oň uchádzať po ďalších piatich rokoch, ktoré tam budú žiť, približuje DPA.

Zamietnutých bolo 4600 žiadostí, anulovaných či stiahnutých 36 500 a neplatných 34 900 ďalších, uviedlo ministerstvo.

O právo na pobyt môžu až do 30. júna 2021 žiadať občania krajín EÚ a tiež Islandu, Lichtenštajnska, Nórska a Švajčiarska, ktorí do Británie prišli do konca tzv. prechodného obdobia.

Británia z EÚ oficiálne vystúpila 31. januára. Následne začalo 11-mesačné prechodné obdobie, počas ktorého sa má Brusel s Londýnom dohodnúť na podobe budúcich vzťahov. Rozhovory však momentálne komplikuje pandémia nového druhu koronavírusu, píše DPA. Britské ministerstvo vnútra informovalo, že v čase vrcholiacej pandémie veľa žiadostí o pobyt nepribúdalo, neskôr však ich počet znova stúpol. Prechodné obdobie sa skončí 31. decembra 2020.