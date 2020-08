Fotky z Piešťan pripomínajú rozprávku Madagaskar: Hasiči nemohli uveriť, k čomu ich volajú!

Už mu chýbala len žirafa, lev a hrošica! Z areálu Rybárskeho dvora ušla v stredu večer zebra menom Diego.

Tá si to namierila rovno na sídliská v Piešťanoch. Ľudia neverili vlastným očiam, no neváhali a zviera začali vo veľkom fotiť. Exotický návštevník zamestnal niekoľko hasičov i policajtov, napokon ho uspal privolaný veterinár a poputoval naspäť domov.

Zebra mala podla našich informácií ujsť z kontaktnej zoo z Rybárskeho dvora, pričom scenár sa nápadne podobá na populárnu rozprávku Madagaskar. Tam zo zoo v New Yorku ušla zebra Marty a nasledovali ju jej traja kamaráti – žirafa, hrošica a lev. Slovenský Diego sa však cez poľnú cestu dostal až k panelákom na piešťanskom sídlisku Adama Trajana. Miestnym skoro vypadli oči.

„Bola to riadna sranda. Skoro som odpadla, keď som ju videla,“ hovorí obyvateľka tamojšieho sídliska Anka (28). Prekvapení ostali aj mestskí policajti. „Bol som pri tom aj ja a fotil som to. Bol to fakt zážitok, zebra ešte v Piešťanoch nikdy nikomu neušla. To som zažil po prvý raz,“ hovorí mestský policajt Pavol Rybárik. Krotké zviera, pokojne sa prechádzajúce po sídlisku, prilákalo množstvo zvedavcov. Pomôcť s jej odchytom museli napokon hasiči, ktorí ani spočiatku nechceli uveriť, k čomu ich volajú.

„Hasiči boli v stredu večer privolaní na sídlisko A. Trajana v Piešťanoch na asistenciu pri odchyte zebry, ktorá pobehovala po okolí. V spolupráci s Mestskou políciou prehľadali okolie sídliska. Zebru sa aj s pomocou občanov podarilo nájsť medzi bytovkami. Aby nedošlo k ohrozeniu účastníkov cestnej premávky a k zraneniu zvieraťa, prítomný veterinár zebru uspal a následne bola naložená na pristavené vozidlo a odovzdaná majiteľovi,“ napísali piešťanskí hasiči. „Už je doma,“ napísala kontaktná zoo prostredníctvom sociálnej siete.