Zobral to do vlastných rúk! Matovič chce povinné rúška pre deti v triedach: Kritika zo školy

Zvláštne zmeny. Ešte v stredu hovoril premiér Igor Matovič (47) o tom, že kompetencie na riešenie druhej vlny koronavírusu prenecháva svojmu ministrovi zdravotníctva Marekovi Krajčímu (46).Ani nie 24 hodín po tom už na konzíliu Matovič navrhuje, aby školáci dva týždne po návrate do škôl nosili povinne rúška aj v triedach počas vyučovania. O čo ide premiérovi?

Počet detí infikovaných koronavírusom je podľa dát epidemiológov vyšší ako v marci a apríli, keď vypukla pandémia na Slovensku. V júli to bolo 80 detí do 19 rokov. Práve preto sa odborníci obávajú, že deti budú prenášať vírus na svojich rodičov či starých rodičov. Ministerstvo sa pripravuje aj na situáciu, že nákazu budú prenášať aj zahraniční študenti, ktorí sa do škôl vrátia, preto odporúčajú, aby stredné školy zabezpečili karanténne zariadenia pre týchto žiakov.

Aj pre blížiaci sa návrat detí do škôl opätovne vo štvrtok zasadalo konzílium odborníkov. To malo podľa slov Matoviča fungovať pod vedením ministra zdravotníctva, keďže sa plánoval stiahnuť. „Máme za sebou päť mesiacov boja s COVID-19, snažil som sa byť lídrom, zastrešovať opatrenia, ktoré prijímal štát. Výsledky máme také, že sme ku dnešnému dňu číslo jedna v Európe z pohľadu mŕtvych aj pohľadu pozitívne testovaných na počet obyvateľov. Teraz sa remodeluje systém, kompetencie sa posúvajú smerom viac odo mňa na ministerstvo zdravotníctva a o tom bola aj debata na vláde,“ vysvetľoval ešte v stredu Matovič.

Zmeny zo dňa na deň

To zrejme už vo štvrtok neplatilo, keďže premiér verejnosť v statuse počas zasadnutia konzília informoval, že on sám prišiel s novým nápadom. „Navrhol som preto na práve prebiehajúcom konzíliu, aby sme PRE ISTOTU A OCHRANU DETÍ nariadili povinnosť mať rúška aj v triede počas prvých 2 týždňov v škole. Viem, že to nebude úplne príjemné, ale je to mimoriadne dôležité opatrenie. Zďaleka sa totiž nepotvrdila teória, že deti COVID-19 neprenášajú a sú nezraniteľné,“ obhajoval svoj postup Matovič. Premiér to vysvetľuje aj tým, že väčšina rodičov síce bude zodpovedných a nepustia pri návrate z rizikovej krajiny deti do školy, no iní áno a môžu tak ohroziť ostatné deti. Už v súčasnosti však fungujú škôlky, ktoré zatiaľ nehlásia problémy v súvislosti s karanténou alebo ochorením viacerých detí.

Konkrétne pravidlá návratu do škôl predstaví ministerstvo školstva až budúci týždeň. Teraz je isté zatiaľ len to, že rodičia budú vypĺňať čestné vyhlásenia, v ktorých potvrdia bezinfekčnosť dieťaťa - to znamená, že nebude mať na prvý pohľad príznaky ochorenia. Pôvodne navrhované nariadenie pandemickej komisie o tom, že pokiaľ sa dieťa vráti zo zahraničia posledné dva augustové týždne, tak nebude môcť bez negatívneho testu na COVID-19 nastúpiť do školy, premiér odmietol.

Kde by nastali problémy

- desiaty žiakov, zabezpečenie pitného režimu

- stretávanie študentov počas obedov

- obmedzenia vo vyučovaní a zamedzenie priameho kontaktu medzi učiteľom a žiakom

Kritika zo školy

Riaditeľ Gymnázia Púchov Miroslav Kubičár hovorí, že nosenie rúšok v triedach počas vyučovania nepovažuje za dobrý nápad. „Myslím si, že v triedach je to nezmyselné. Deti u nás sedia rameno o rameno. My máme len v štyroch triedach jednomiestne lavice, ktoré vieme dať od seba, vo všetkých ostatných triedach sú dvojmiestne, takže tvárami sú tie deti asi 70 centimetrov,“ vysvetľuje Kubičák. „Viem si predstaviť hygienické podmienky na umývanie rúk či odstupy na chodbách, ale v triedach to bude veľmi ťažké. Strácala by sa aj komunikácia a vizuálny kontakt medzi učiteľom a žiakom a dochádzalo by k obmedzeniu vyučovania. Myslím si, že lokálne obmedzenia treba riešiť, ale pokiaľ nákaza nie je zistená, tak by bolo dobré vyučovať."