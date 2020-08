Matovič ostro zaútočil na Čaputovú: Vojna pre pandemické opatrenia! Toto si dovolil prvýkrát

A už je to tu! Premiér Igor Matovič (47) je známy tým, že si nedáva servítku pred ústa a nerobí mu problém počastovať svojou kritikou hociktorého politického soka. Doteraz to platilo až na jednu výnimku - k prezidentke Zuzane Čaputovej (47) pristupoval zmierlivo.

Veci sa však menia a predseda vlády na hlavu štátu poriadne vypenil kvôli novele telekomunikačného zákona, ktorý stopla. Vo svojej kritike pokračoval aj vo štvrtok, keď aj Čaputovou odôvodňoval možné zavedenie rúšok v triedach. Reakcia prezidentky na seba nenechala dlho čakať. Čo odkázala premiérovi?

Čaputová koncom júla vetom zablokovala novelu zákona o elektronických komunikáciách. Legislatívna zmena umožňovala využívať lokalizačné údaje od mobilných operátorov aj bez udelenia súhlasu ľudí. Hygienikom umožňovala kontrolovať, či sa ľudia nahlasujú po návrate z krajín, ktoré nie sú na zozname povolených destinácií. Podľa prezidentky však neprimerane zasahovala do ústavných práv a pripomenula, že podobný zákon už stopol aj Ústavný súd.

Premiér si v stredu neodpustil na adresu Čaputovej ostrý odkaz s tým, že urobili v Prezidentskom paláci nadprácu. „Považujem za mimoriadne nezodpovedné konanie prezidentského úradu konkrétne pri tejto novele. Najsilnejšiu zbraň, ktorú sme mohli mať k dispozícii, nám vypli a odporúčajú celú novelu neschváliť. My si myslíme, že práve v tejto situácii by sme to využiť mali,“ zhodnotil nahnevaný Matovič, ktorému to zrejme poriadne leží v žalúdku a včera si do prezidentky kopol znova na sociálnej sieti v súvislosti s jeho nápadom zaviesť v triedach povinné rúška na prvé dva týždne školského roka. „Pani prezidentka vetovala zákon, ktorý by nám nezodpovedníkov identifikoval. Bohužiaľ.“

Jasné vysvetlenie

Hlava štátu na svojich výhradách naďalej trvá a Matovičovi vysvetlila, prečo zákon nepodpísala. „Prezidentka jasne uviedla dôvody, pre ktoré sa rozhodla vrátiť spomínaný zákon. Záleží jej na tom, aby sme prijímali efektívne opatrenia na zamedzenie šírenia koronavírusu, ale musia byť aj v súlade s ústavou,“ tlmočil stanovisko Čaputovej hovorca Martin Strižinec.

„Keďže Ustavný súd nedávno pozastavil účinnosť obdobnej právnej úpravy (týkajúcej sa prelomenia ochrany osobných údajov) a ich poskytovania štátnej moci, prezidentka je presvedčená, že ani schválený zákon by neprešiel testom ústavnosti. Jeho znenie by viedlo k aplikačným problémom, ktoré vzbudzujú pochybnosti o jeho vykonateľnosti, a teda aj schopnosti dosiahnuť deklarovaný cieľ a účel,“ dodáva palác s tým, že je teraz len na poslancoch, ako rýchlo a v akom znení zákon opätovne schvália.

Na čom sa už pochytili

Voľba generálneho prokurátora

Čaputovej prekážalo, že koalícia chce ponúknuť miesto šéfa prokuratúry aj neprokurátorom. Novelu zákona však vrátila kvôli spôsobu, akým by sa po novom mal odvolávať nielen generálny, ale aj špeciálny prokurátor. Parlament by ich mohol odvolať iba na základe vágnej formulácie, že prestali svoju funkciu vykonávať „riadne, čestne a nezávisle“.

Kultúrno-etické otázky

Čaputová v správe o stave krajiny, ktorú čítala v júni v parlamente, nešetrila kabinet Matoviča za otváranie kultúrno-etických tém a snahu o zmenu právnej úpravy bez predchádzajúcej odbornej debaty. Narážala tým na iniciatívu niektorých poslancov OĽaNO, ktorí chcú sprísniť potraty.

Matovičovi sa to môže vypomstiť

Tomáš Koziak, politológ

- Toto je zatiaľ najtvrdšie vyjadrenia Matoviča voči prezidentke. Doteraz vystupoval premiér nielenže zmierlivo, ale ako keby medzi nimi bolo silné spojenectvo a zastávali podobné názory. Toto je ich prvý výraznejší spor. Matovič je dosť impulzívny politik a je možné, že aj v budúcnosti bude reagovať tvrdšie. To sa mu ale môže celkom vypomstiť, pretože Čaputová je dlhodobo najpopulárnejším slovenským politikom. Matovič si veľmi dobre uvedomuje, že ak by išiel do silnejšej konfrontácie, ktorá by mohla mať charakter osobnej animozity, ako to bolo v prípade Fica s Kiskom, tak by sa mu to nemuselo politicky vyplatiť.