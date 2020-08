Nedohodli sa: Zamestnanci U. S. Steel Košice odmietli predlžovanie pracovného času

Pochod a míting stoviek zamestnancov oceliarní U. S. Steel sa vo štvrtok popoludní konal v centre Košíc.

Akcia mala podporiť kolektívnych vyjednávačov z Rady odborov OZ KOVO v hutníckom podniku, ktorí od januára rokujú o podobe novej kolektívnej zmluvy. Zásadným sporom s vedením oceliarní je otázka týždenného pracovného času, ktorý chce zamestnávateľ zvýšiť z 35,5 na 37,5 hodiny, čo odbory odmietajú.

"My sme odhodlaní nevzdať sa tohto pracovného času. Zamestnávateľ chce pre obdobie platnosti kolektívnej zmluvy naťahovať pracovný čas a my vieme, čo za tým celým je, a to je jednoznačný úmysel v budúcnosti sa dotknúť opäť zamestnanosti, preto si tento pracovný čas chránime," uviedol pre novinárov predseda Výboru Rady odborov OZ KOVO v oceliarňach Juraj Varga. V otázke možného predĺženia pracovného času pripustil len výnimočné prípady so statusom spolurozhodovania. Zvýšenie pracovného času by sa celkovo malo týkať 5500 zamestnancov.

Na míting, ktorý zvolali odbory pri Dolnej bráne na Hlavnej ulici, prišlo zhruba 500 zamestnancov, ich účasť na tento počet limitovali obmedzenia proti šíreniu nového koronavírusu. Na akcii, ktorá trvala polhodinu, vystúpil aj predseda Rady OZ KOVO Emil Machyna.

"Cieľom dnešného podporného mítingu je, aby sme prejavili solidárnosť a odvahu medzi zamestnancami, že nielen na virtuálnych sieťach a ďalších podporných médiách dokážeme byť silní, ale že sa vieme postaviť tvárou v tvár sami za seba," povedal Varga. Odborári sú podľa neho pripravení aj na krajnú možnosť. "Je vyhlásená štrajková pohotovosť a na zorganizovanie štrajku treba naplniť isté podmienky. Ak sa naplnia, sme pripravení aj takto odvážne sa postaviť za svoj pracovný čas," dodal.

Kolektívne vyjednávania sa "zasekli" v druhej polovici júla. Odborová organizácia preto vyhlásila spor v kolektívnom vyjednávaní, následne štrajkovú pohotovosť a oficiálne požiadala o pridelenie sprostredkovateľa. Stretnutia sprostredkovateľky so zamestnávateľom a odbormi sa začali 31. júla. Vyjednávači sa na rokovaniach stretli aj vo štvrtok dopoludnia. "My naformulujeme našu textáciu a budeme sa o nej baviť pred mediátorom v utorok 18. júla. To bude v podstate tretie kolo v rámci riešenia sporu," priblížil Varga.

Podľa vyjadrenia hovorcu U. S. Steel Jána Baču pre TASR efektívny pracovný čas môže byť v blízkej budúcnosti to, čo pomôže spoločnosti zostať konkurencieschopnou. "Ponúkame viac odpracovaných hodín za viac peňazí. Ak chceme prekonať prekážky, ktoré sú pred nami, bude nutné pracovať viac. Slovensko musí byť konkurencieschopné voči iným krajinám," uviedol. Vedenie podniku pritom verí v dohodu a spoluprácu. "Máme však zodpovednosť nielen za súčasnú prosperitu našich zamestnancov, ale aj za dlhodobú budúcnosť spoločnosti. Manažment bude ochraňovať budúcnosť U. S. Steel Košice v prospech všetkých, ktorí sa na nej podieľajú, zamestnancov, obchodných partnerov a akcionárov," konštatoval.