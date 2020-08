Moderátor RTVS terčom negatívnych reakcií: Kvôli dovolenkám s mamou si vypočul svoje

Syn, po akom túži každá mama. Michal Slanička (40) sa svojej mame Márii Vagovskej (67) za jej trpezlivosť a lásku, s akými ho vychovávala, odvďačuje ako pravý džentlmen. Už desať rokov šetrí každý mesiac peniaze na leto, aby okrem svojich cestovateľských letných snov splnil túžbu ženy, ktorá mu dala život.

Každé leto ju vezme na dovolenku podľa jej želania a, ako vraví, neukazuje tak len synovskú vďaku, ale jedinečný čas strávený s najdôležitejšou ženou svojho života si vychutnáva. Čas je podľa neho to najvzácnejšie, čo človek môže svojim rodičom, keď sa priblížia k dôchodkovému veku, venovať.

Michal na svojej mame nešetrí, každý rok jej dopraje dovolenku v destináciách, ktoré si tak často dopraje málokto. Zobral ju už na Malorku, do Bulharska, Turecka, na Maltu, Rodos, Krétu, Cyprus aj do Andalúzie. „Našou prvou cestou bol výlet do Ríma, keď prvýkrát videla more a prvýkrát letela lietadlom. Hoci pre ňu predstavovalo cestovanie stres, so mnou to riskla a bola taká očarená, že na dovolenku spomínala celý rok. Rozhodol som sa preto, že ju budem brávať na prázdniny každý rok,“ opisuje jedinečný nápad Michal (40).

Na dovolenku s mamou šetrí celý rok a cenu jedného zájazdu neprezrádza. „Je to darček a o cene sa v takom prípade nehovorí. Obdarúvam predsa človeka, ktorému vďačím za život. Jasné, že priemerný all inclusive stojí okolo 1 500 eur, ale keď dovolenku plánujete skôr, dokážete vybaviť aj lepšie ceny,“ vysvetlil.

Cesty si vychutnáva

Cestovanie s mamou preňho znamená najmä pohodu. „Je pre mňa ideálnou spoločníčkou na cestovanie, konflikty a hádky medzi nami vôbec nevznikajú. Tým, že sme v blízkom príbuzenskom vzťahu, tak sme aj perfektne zohratí a o spoločne strávenom čase v zahraničí máme takmer rovnaké predstavy,“ hovorí Michal. Dokážu celý deň bez pohnutia ležať na pláži, aj päť hodín denne venovať urban turistike. Navštevujú rôzne pamiatky, výstavy, cukrárne a obchody. Dovolenky si vyberajú vždy v dosahu historického mesta, keďže mama obľubuje históriu.

Michal pracuje v Bratislave a hoci pravidelne za rodičmi cestuje do Žiliny, spoločne strávený čas na dovolenke je iný. Nadšená je aj mama Mária. „Dovolenky s mojím synom ma vždy dobijú cestovateľskými vitamínmi. Mám o čom rozprávať kamarátkam, susedom a môžem ich potešiť aj nejakým drobným darčekom z ciest. Dopriala by som každému rodičovi takéto dieťa. Máte pocit, že vaša výchova a láska, čas a záujem, ktoré ste mu v detstve dali, neboli márne,“ uzatvára šťastná Mária. Navyše, pohľad na talianske a španielske sedemdesiatničky, ktoré majú noblesu a štýl, ju inšpiruje aj v obliekaní na Slovensku. Syn jej tak rozširuje obzory a udržuje ju mentálne sviežu.

Negatívne reakcie

Napriek krásnemu vyznaniu matke sa Michal stretáva aj s negatívnymi reakciami. „Boli akoby postavené na hlavu. Isteže som aj ja, keď sme boli všetci mladší, vnímal predstavu dovolenky s rodičmi ako otravu. Človek asi do toho musí dospieť. Niekto považuje cestovanie s mamou za divné. Ja považujem za divné, ak sa niekto o svojich rodičov nezaujíma, vidí sa s nimi z nutnosti na Veľkú noc a na Vianoce a v telefonickom kontakte sú spolu raz za mesiac,“ myslí si Michal.

Rodičia si podľa neho takúto lásku zaslúžia a je preňho zvláštne, že je tak málo ľudí v strednom veku, ktorí svojich rodičov na dovolenky berú. Keďže im tento rok plány skrížila korona, vybrali sa objavovať krásy Slovenska a Česka. Najbližšie sa chystajú navštíviť Varšavu. Michal má aj dobrú radu: „Ak svojich rodičov beriete na dovolenku, veľa foťte a potom vytvorte fotoalbum. Vďaka fotkám sa stále budú vracať do krásnych chvíľ a budú sa tak tešiť na nové dobrodružstvá!“