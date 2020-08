Nehral už poriadne dlho, no odísť sa nechystá: Takéto ťažké chvíle ma nezlomia, práve naopk

Misia nemeckého futbalového stredopoliara Mesuta Özila v londýnskom klube FC Arsenal bude pokračovať aj v sezóne 2020/2021.

Tridsaťjedenročný rodák z Gelsenkirchenu má zmluvu s "kanoniermi" do leta 2021, no už dlhší čas sa špekulovalo o jeho predčasnom odchode. "V klube určite zostanem do konca kontraktu," uviedol Özil, majster sveta z Brazílie 2014.

Jedným z dôvodov na dohady o jeho možnom odchode bolo, že po koronapauze neodohral za Arsenal ani minútu a tréner Mikel Arteta na otázky týmto smerom odpovedal, že dôvody sú čisto futbalové. "Je to náročné obdobie, ale ja milujem Arsenal. O tom, kedy, odídem, rozhodnem ja sám, nie niekto iný," povedal Özil pre Athletic.

"Klubu odovzdám všetko. Takéto ťažké chvíle ma nezlomia, len ma posilnia. Už v minulosti som ukázal, že sa dokážem vrátiť do tímu a na ihrisku sa ukázať," pokračoval Nemec, ktorý do Arsenalu prišiel v roku 2013 z Realu Madrid za necelých 50 miliónov eur.