Najviac ho očaril Ronaldo: Haraslín sa pobije o miesto, v príprave urobil maximum

Má za sebou turbulentnú, ale šťastnú sezónu. Ofenzívny stredopoliar Lukáš Haraslín (24) hral počas nej vo dvoch kluboch. Jeseň strávil v poľskej Lechii Gdansk, druhú polovicu ročníka si obliekal dres talianskeho ligistu US Sassuolo.

Polročné hosťovanie sa nakoniec zmenilo na trvalý prestup. Pre slovenského reprezentanta nie je Apeninský polostrov neznámou destináciou. Už pred siedmimi rokmi bol súčasťou mládežníckych štruktúr Parmy a dva zápasy odohral aj za seniorov.

? Sassuolo skončilo v Serii A na konečnom 8. mieste. Ako to hodnotili v klube?

- S umiestnením vládla veľká spokojnosť. Nemáme sa za čo hanbiť. Napriek problémom s prerušením sezóny sme odohrali veľa dobrých zápasov. Aj podľa fanúšikov sme ponúkali jeden z najkrajších herných prejavov.

? Po vašom príchode nastúpila koronakríza a po reštarte zasa nahustený program. Ako ste sa popasovali s aklimatizáciou?

- Po futbalovej stránke mi koronapauza pomohla. Prísť do nového klubu v zime je oveľa ťažšie ako v lete, kedy býva viac času na spoločnú prípravu. Počas vynútenej prestávky som mal možnosť byť s tímom, nevynechal som ani jediný tréning. Tréner mi dal potom šancu v zápasoch, za čo som rád.

? V Gdansku ste patrili do základnej zostavy, v Sassuole musíte o flek bojovať. Ste spokojný s doterajšou vyťaženosťou?

- Nikde nie je ľahké začať novú etapu. Som rád za príležitosti, ktoré som dostal. Počas prípravy urobím maximum, aby som sa v novom ročníku objavoval na ihrisku ešte častejšie a dlhšie. Budem sa biť o miesto v základe a verím, že to vyjde.

? Ako ste privítali zmenu hosťovania na prestup?

- Som rád, že zmluva sa predĺži. Podpíšem ju v najbližších dňoch. Mala by znieť na tri roky. Sassuolo je veľmi dobrý klub, ktorý stavia na mladých hráčoch. Mám šancu sa v ňom presadiť. Určite neľutujem, že som v zime odišiel do Talianska. Teraz budem makať na tom, aby som dokázal, že patrím do kádra.

? V talianskej Serii A hrá kvantum svetových futbalových hviezd. Ktorá z nich urobila na vás najväčší dojem?

- Je ich tam naozaj veľmi veľa. Na mňa zapôsobil najviac Cristiano Ronaldo, ktorý je od malička mojím idolom. Ale aj v Interi či v AC Miláno, Laziu Rím a iných kluboch hrajú zvučné mená. To, že nastupujem proti takým hviezdam, ma môže len posúvať vpred.

? Titul získal Juventus Turín o bod pred Interom Milánom. Je prvenstvo v správnych rukách?

- Pred koronou bol Juventus jasným favoritom na titul. Po reštarte už nemal takú kvalitu ako na začiatku. Vo finiši ho ponaháňali Inter, Atalanta i Lazio. Nakoniec to zvládol. Nejde o náhodu, keďže je na tróne deviaty raz za sebou.

? Momentálne sa veľa špekuluje o budúcnosti Milana Škriniara. Ostane v Interi Miláno alebo zmení klub?

To je skôr otázka na neho a jeho manažérov. Verím, že sa dobre rozhodne. Je to kvalitný futbalista, môj kamarát a spoluhráč z reprezentácie. Nech mu to vyjde. Tam, kam pôjde, mu budem držať palce. Kde sa bude cítiť dobre, tam bude aj futbalovo napredovať.

Ako a kde trávite dovolenku?

- Doma v Bratislave. Okrem oddychu pomáham na brigádach chalanom a otcovi pri rekonštrukcii nášho ihriska v Lamači. Robím to rád, lebo som na ňom vyrastal. Keby neexistovalo, možno dnes nehrám futbal. Aj takto sa chcem nášmu klubu odvďačiť. Zahral som si aj footgolf. Je to dobrá zábavka, len sme sa pri nej veľa nachodili. Už o pár dní sa musím hlásiť v klube. Prípravu na novú sezónu začíname o niečo skôr ako ostatní.