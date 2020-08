Súboj futbalových gigantov: Messi sa pobije o semifinále s Lewandowskim, kto bude šťastnejší?

V treťom štvrťfinále futbalovej Ligy majstrov sa skrížia cesty dvom päťnásobným šampiónom najprestížnejšej európskej klubovej súťaže.

Na lisabonskom Estadio da Luz sa v piatok o 21.00 SELČ stretnú FC Barcelona a Bayern Mníchov, duel povedie ako hlavný rozhodca Slovinec Damir Skomina. Na víťaza čaká postupujúci zo sobotňajšieho súboja medzi Manchestrom City a Olympique Lyon.

Bayern je po koronavírusovej prestávke v oslnivej forme. Na domácej scéne triumfoval v lige i pohári a v osemfinálovej odvete LM proti FC Chelsea pripomenul víťazstvom 4:1 svoje výkony a výsledky zo skupinovej fázy, v ktorej vyhral všetky zápasy a nastrieľal 24 gólov. Nadviazal na úvodné stretnutie z Londýna, kde uspel 3:0, celkovo od reštartu ročníka zvíťazil vo všetkých osemnástich dueloch. Proti natiahnutiu série a pokusu o sezónne treble bude Barcelona, ktorá v La Lige neobhájila titul a skončila druhá za Realom Madrid. Sebavedomie si zvýšila v odvete osemfinále, keď na vlastnom štadióne po prvopolčasovej smršti zdolala SSC Neapol 3:1 vďaka gólom Clementa Lengleta, Lionela Messiho a Luisa Suareza.

Katalánci sa budú opäť spoliehať na ich príspevok, ako aj na Antoinea Griezmanna. "Veľmi sa tešíme, pracovali sme na taktickej stránke a dobre sme sa pripravili. Vieme, že to bude náročné, ale takisto vieme, čo musíme urobiť pre postup do semifinále. Bude to veľmi kvalitný zápas. Chceme zúročiť silu nášho kádra, sme v dobrom rozpoložení a je v našich schopnostiach predviesť dobrý výkon. Musíme držať pospolu vpredu i vzadu a snažiť sa držať loptu čo najčastejšie," povedal Griezmann na oficiálnej klubovej stránke. Francúzsky útočník upozornil, že hrozba zo strany protivníka nespočíva iba v poľskom kanonierovi Robertovi Lewandowskom, ktorý s trinástimi presnými zásahmi kraľuje poradiu strelcov tejto sezóny LM. "Bayern hrá veľmi dobre a má skvelého útočníka, ale aj my disponujeme našimi zbraňami. Sústredíme sa na naše silné stránky a pokúsime sa postúpiť. Bayern je zvyknutý držať loptu, musíme mu to sťažiť. Nie je to len o Lewandowskom, dáva veľa gólov, ale nebezpečenstvo môže prísť odkiaľkoľvek. Od krídelníkov, Thomas Müller, Serge Gnabry sú tiež veľmi dobrí," dodal Griezmann.

Barcelone bude s určitosťou pre zranenie kolena chýbať obranca Samuel Umtiti, otázna je účasť útočníka Ousmaneho Dembeleho, ktorému chýba zápasová prax a nenastúpil ani proti Neapolu. Mníchov nemôže rátať s Benjaminom Pavardom pre problémy s členkom, no v osemfinálovej odvete sa po dlhodobom zranení vrátil do zostavy ďalší obranca Niklas Süle. Proti Chelsea absolvoval približne záverečnú polhodinu. "Samozrejme, analyzovali sme duel s Chelsea a hľadali sme situácie, ktoré sme mohli vyriešiť lepšie, alebo tie, ktoré nám vyšli naozaj dobre. Myslím si, že sme predviedli solídny výkon, no zároveň by sme sa mali viac koncentrovať na seba. S našimi schopnosťami rovnať sa každému súperovi sa treba sústrediť na nás oveľa viac než na druhú stranu. Pozrieme si však aj veľa barcelonských videí, aby sme vedeli, čo môžeme očakávať," povedal Süle na oficiálnom webe Bayernu.

V sezóne 2012/2013 sa tieto dva veľkokluby stretli v semifinále a Bavori vtedy postúpili celkovým skóre 7:0. O dva roky neskôr sa v semifinálovej konfrontácii radovala Barcelona (celkovo 5:3) a v oboch prípadoch postupujúci dokráčal až za trofejou. Teraz si zmerajú sily v skoršej fáze a Süle dúfa, že tešiť sa bude úradujúci nemecký šampión: "Panuje u nás jedinečný tímový duch. Ešte nikde inde som to nezažil, to, ako komunikujeme jeden s druhým. V Bayerne to bolo vždy úžasné, ale v tomto ročníku je náš tímový duch ešte výnimočnejší. Okrem toho máme viacerých rozdielových futbalistov aj na tejto úrovni. Je nesmierne ťažké získať titul v Lige majstrov, ale myslím si, že s týmto kádrom máme šancu dosiahnuť niečo špeciálne."