Čo sa to deje so Saganom? Z Bory sa ozýva čoraz väčšia kritika

Dochádza im trpezlivosť? Budúcnosť Petra Sagana (30) v Bore je neistá. Šéf tímu Ralph Denk otvorene rozpráva o ukončení spolupráce pred vypršaním zmluvy a ozývajú sa aj iní. Po reštarte sezóny sa totiž od Tourminátora očakávajú presvedčivé víťazstvá.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Nálepka najlepšie zarábajúceho cyklistu sveta nesie so sebou obrovskú zodpovednosť.Tourminátor momentálne bojuje na prvých etapových pretekoch po reštarte sezóny. V úvodnej časti francúzskeho podujatia Critérium du Dauphiné obsadil 93. miesto.

„Očakávali sme, že do cieľa dorazí väčšia skupina a že Peter Sagan bude šprintovať o víťazstvo. Máme pred sebou ďalšie ťažké etapy, v ktorých sa zameriame na získanie dobrého postavenia v celkovej kvalifikácii pre Emanuela Buchmanna a dolaďovanie formy pred Tour de France,“ zhodnotil po prvej etape športový riaditeľ Bory Enrico Poitschke pre oficiálnu stránku nemeckého tímu. Šéf Slovenského zväzu cyklistiky (SZC) Peter Privara čiastočne upokojuje situáciu. Myslí si, že Sagan to naplno rozbalí až na Tour de France. „Peter si, samozrejme, so svojím menom nemôže dovoliť nič podceniť. Má obrovskú zodpovednosť voči svojmu menu či tímu. Som optimista, stále je v najlepších rokoch a má skvelú vytrvalosť. Myslím si, že sa tento rok primárne sústredí predovšetkým na ten vražedný dvojboj Giro d’Italia – Tour de France. Tam by sa mal naplno ukázať jeho potenciál,“ povedal Privara pre Nový Čas.

Práve Tour de France, tradičný vrchol Saganovej sezóny, bude zrejme rozhodujúcim ukazovateľom. Slová šéfa Bory Ralpha Denka hovoria za všetko. Sagan už pre tím nie je 100% priorita. „Uvidíme, ako sa Saganova budúcnosť u nás v Bore vyvinie. Je jedným z najdrahších profesionálov v cyklistike. Na konci roka vyhodnotíme Saganove vystúpenia a uvidíme, ako to pôjde,“ nechal sa počuť Denk, ktorý Saganovi vypláca každý rok 5 miliónov eur.

Čo o ňom povedali

Ralph Denk, šéf Bory: Sagan je drahý. Uvidíme, čo bude na konci roka.

Enrico Poitschke, športový manažér Bory: Očakávame, že Peter bude šprintovať o víťazstvá.

Peter Privara, šéf SZC: Peťo to naplno rozbalí na Tour a na Gire.