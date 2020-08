Úžasná práca košických študentov medicíny: Kým iní dovolenkujú, oni pomáhajú bezdomovcom!

Pomoc ľuďom bez domova poskytujú v rámci projektu "Homeless Not Hopeless" košickí študenti medicíny.

Od júna tohto roka vykonávajú raz mesačne skríning ochorení v zariadení pre bezdomovcov Oáza v Bernátovciach pri Košiciach. Desaťčlenný tím medikov dosiaľ realizoval v útulku tri návštevy, v rámci ktorých robil základné medicínske vyšetrenia a zaznamenával anamnézu klientov - nielen informácie o ich zdravotnom stave, ale aj zdravotnom poistení a sociálnom zázemí. TASR o tom informovala manažérka Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ) Jaroslava Oravcová.

"Bezdomovcom meriame tlak a glykémiu, prípadne im ošetrujeme rôzne zranenia a povrchové infekcie, napríklad po amputácii končatiny, popáleninách alebo uštipnutí hmyzom. Zisťujeme aj stav ich chrupu a s ohľadom na celkový zdravotný stav vyhodnocujeme, ktorí z obyvateľov útulku by potrebovali nadväzujúcu ambulantnú alebo ústavnú starostlivosť," uviedla študentka 4. ročníka LF UPJŠ Ester Tomajková.

Dobročinnú aktivitu študentov organizuje Klub ľudských práv a mieru Spolku medikov mesta Košice v spolupráci s Nadáciou DeDo a slovenským odborníkom na tropickú medicínu profesorom Vladimírom Krčmérym. Ten bol osobne prítomný pri dvoch návštevách v Bernátovciach a okrem lekárskeho vedenia medikov realizoval so svojím tímom rýchlotestovanie obyvateľov útulku na ochorenie COVID-19.

Medici prídu na ďalšiu návštevu do útulku začiatkom septembra. Od jesene už budú pomáhať touto formou dokonca dvakrát do mesiaca, pričom pôjde o dlhodobý projekt bez časového ohraničenia, informovala Oravcová.