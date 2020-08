Djokovič sa rozhodol: Bude svetová jednotka štartovať na US Open?

Srbský tenista Novak Djokovič (33) potvrdil svoj štart na tohtoročnom grandslamovom turnaji US Open v New Yorku (31. augusta až 13. septembra).

Hrať bude aj predtým na podujatí ATP, ktoré do Flushing Meadows pre pandémiu nového koronavírusu presunuli zo Cincinnati (22. až 28. augusta).

Tridsaťtriročný líder svetového rebríčka prekonal ochorenie COVID-19, ktorým sa nakazil na vlastnej exhibičnej sérii Adria Tour. Na júnových akciách v Belehrade a Zadare sa infikovali aj Bulhar Grigor Dimitrov či Chorvát Borna Čorič. Djokovič mal obavy z príchodu do USA vzhľadom na koronavírusové opatrenia, ale rozhodol sa pre účasť a do New Yorku pricestuje v sobotu. K opačnému rozhodnutiu pristúpil Španiel Rafael Nadal, ktorý nebude obhajovať titul.

"Som rád, že môžem potvrdiť môj štart na US Open. Nebolo to ľahké rozhodnutie s ohľadom na všetky prekážky, no zvíťazila túžba opäť súťažiť. Niektoré z mojich najlepších zápasov som odohral práve na tomto mieste," uviedol na twitteri Djokovič, ktorý získal vo Flushing Meadows tri zo svojich sedemnástich grandslamových titulov (2011, 2015, 2018):

"Uvedomujem si, že tentoraz to so všetkými protokolmi a bezpečnostnými opatreniami bude iné. Trénoval som však veľmi tvrdo, aby som moje telo dostal do formy, som pripravený na nové podmienky. Absolvoval som všetky kontroly, aby som sa uistil, že som sa plne vyliečil z koronavírusu. Na kurte môžem opäť predvádzať môj najlepší tenis."