Prvé dva týždne v škole budú iné: Matovič prezradil, s akým návrhom prišiel na konzílium

Začiatok septembra bude najťažšou zaťažkávacou skúškou v našom boji s Covid-19.

Napísal to premiér na sociálnej sieti. Dôvodom je fakt, že státisíce detí sa vrátia do škôl a z nich mnohé z dovoleniek v zahraničí.

Matovič dúfa, že väčšina rodičov bude zodpovedná a nepošle svoje deti do školy, ak dovolenkovali v rizikovej krajine, kým nepodstúpia test. V prípade, že zodpovední nebudú, zataja, v akej krajine boli, ohrozia podľa premiéra iné deti v škole. "Pani prezidentka vetovala zákon, ktorý by nám nezodpovedníkov identifikoval. Bohužiaľ," píše premiér. Odkazoval tak na vrátený zákon o elektronických komunikáciách. Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR mal umožniť získavať od operátorov telefónne čísla ľudí, ktorí sa nachádzali v "červených" krajinách.

Navrhol preto na konzíliu, aby pre ochranu detí nariadili povinosť mať rúška aj v triede, a to počas prvých 2 týždňov v škole. "Viem, že to nebude úplne príjemné, ale je to mimoriadne dôležité opatrenie. Zďaleka sa totiž nepotvrdila teória, že deti Covid-19 neprenášajú," dodal.