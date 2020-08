Najviac nových prípadov pribudlo na východe: Po rodinnej oslave traja nakazení

Regionálne úrady verejného zdravotníctva zaznamenali v stredu (12. 8.) 49 prípadov nákazy novým koronavírusom.

Najviac prípadov pribudlo v okresoch Košice (12), Vranov nad Topľou (10), Bratislava 1-5 (8), Prešov (3), Stropkov (3) a Trenčín (3). Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR o tom informoval na sociálnej sieti. V územnej pôsobnosti Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Košiciach ide o importované prípady ochorenia COVID-19 zo zahraničia.

"Príchod osôb bol RÚVZ iniciatívne nahlásený, do času oboznámenia sa s výsledkami boli osoby v domácej izolácii a v nej aj naďalej zotrvajú," informoval úrad. Rovnaká situácia je aj v okrese Stropkov, kde sa osoby pri návrate zo zahraničia nahlásili Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku. V prípade RÚVZ so sídlom v Bratislave sa aktuálne vykonáva epidemiologické vyšetrovanie.

Z troch prípadov, ktoré vo svojej územnej pôsobnosti zaznamenal RÚVZ so sídlom v Prešove, bol jeden úzky kontakt už potvrdeného prípadu ochorenia COVID-19, v dvoch prípadoch ešte pokračuje epidemiologické vyšetrovanie.

Potvrdené prípady ochorenia COVID-19 v územnej pôsobnosti RÚVZ so sídlom vo Vranove nad Topľou sú zväčša vo vzájomnej epidemiologickej súvislosti s už potvrdenými prípadmi v okrese Prešov. "RÚVZ so sídlom vo Vranove nad Topľou nariadil úzkym kontaktom domácu izoláciu a testovanie na ochorenie COVID-19 a pokračuje v epidemiologickom vyšetrovaní," informovali.

RÚVZ so sídlom v Trenčíne zaznamenal tri nové potvrdené prípady ochorenia v súvislosti s rodinnou oslavou. Epidemiológovia zabezpečujú všetky potrebné opatrenia, úzkym kontaktom nariaďujú izoláciu a testovanie na ochorenie COVID-19.

ÚVZ SR opätovne odporúča zvážiť organizovanie veľkých rodinných osláv a návštev, na ktorých sa zíde väčší počet ľudí, aj z rôznych oblastí Slovenska alebo zo zahraničia. "Tieto príležitosti predstavujú vhodné podmienky pre šírenie nového koronavírusu - nakazení môžu byť bez príznakov ochorenia, ale infekční, ľudia sú v blízkom kontakte, často aj v uzavretých priestoroch s nedostatočným vetraním," upozornil.

Hygienici poukazujú na potrebu dôsledného dodržiavania nariadených a odporúčaných opatrení. Ľuďom radia zvážiť nevyhnutnosť cestovania do zahraničia. "Pripomíname tiež povinnosť pri návrate z tzv. rizikovej krajiny hlásiť sa elektronicky alebo telefonicky na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva. Zodpovedným správaním prispejeme k zamedzeniu šírenia ochorenia COVID-19 na Slovensku," dodali.