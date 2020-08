Výstavba diaľnice D3 na Kysuciach sa po štyroch rokoch blíži k záveru: Kedy ju sprístupnia vodičom?

Výstavba kysuckého úseku diaľnice D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec v dĺžke 5,7 kilometra sa blíži k záveru.

Do prevádzky bude odovzdaný podľa plánu do konca tohto roka po štyroch rokoch stavebných prác. Ako vo štvrtok informovala Národná diaľničná spoločnosť, a. s. (NDS), aktuálne na stavbe dokončujú finálne vrstvy na telese diaľnice a montujú posledné metre protihlukových stien. Tie sú hotové už na 75 percent a po dokončení budú mať celkovú dĺžku 11 130 metrov. Následne sa začnú práce na osadení zvislého a premenného dopravného značenia, namaľujú vodorovné dopravné značenie a odskúšajú informačný systém diaľnice. Na výstavbe úseku sa podieľa 250 pracovníkov.



"V celom úseku D3 je v súčasnosti doprava vedená po existujúcich cestách prvej triedy, ktoré sú využívané aj medzištátnou prepravou. V časti novobudovanej D3 prechádza tranzit mestom Čadca a obcou Svrčinovec, čo znižuje plynulosť a rýchlosť dopravy, znehodnocuje životné prostredie nadmerným hlukom a znížená je aj bezpečnosť obyvateľov," priblížila situáciu na stavbe hovorkyňa NDS Eva Žgravčáková. "Rozhodne lepším dopravným riešením pre túto oblasť bude sprejazdnenie D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec," uviedla. Vedenie trasy si vyžiadalo aj množstvo vyvolaných investícií, napríklad, preložky a rekonštrukcie existujúcich nadzemných a podzemných sietí, rekonštrukciu mosta na ceste prvej triedy či vybudovanie lávky pre peších ponad železnicu.



Zhotoviteľom stavby úseku D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec za zmluvnú cenu vyše 239 miliónov eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH) je združenie stavebných spoločností Strabag, s. r. o., (vedúci člen), PORR, s. r. o., a Hochtief CZ, a. s., lehota výstavby úseku je od konca roka 2016 do konca roka 2020. Stavebný dozor zabezpečujú spoločnosti BUNG Slovensko, s. r. o., a INFRAM SK, s. r. o. Na takmer šesťkilometrovom úseku okrem protihlukových stien bude 19 mostov, dve križovatky a 6 kilometrov oplotenia. Po napojení na existujúci úsek D3 Svrčinovec - Skalité budú môcť motoristi využívať prepojenie Slovenska s Českom a Poľskom.