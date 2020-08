Vláda odklepla tehuľkám 200-eurovú dávku od 4. mesiaca gravidity: Čo na to Slováci?

Zavedenie tehotenskej dávky od štvrtého mesiaca tehotenstva je podľa Slovákov správnym rozhodnutím.

Podľa prieskumu spoločnosti Nielsen Admosphere pre agentúru SITA totiž polovica ľudí na Slovensku považuje uzákonenie tehotenskej dávky za dobrý krok súčasnej vlády. Za zlý nápad to pritom považuje 18 percent respondentov. Zvyšok opýtaných má k tomuto opatreniu neutrálny postoj, alebo sa v prieskume respondenti nevedeli vyjadriť. Prieskum spoločnosť Nielsen Admosphere realizovala od 24. júla do 31. júla na vzorke 506 respondentov internetovej populácie staršej ako 15 rokov.



Za veľmi dobrý krok stanovenie tehotenskej dávky považuje takmer tretina Slovákov. Naopak, ako veľmi zlý zámer to vníma 9 percent ľudí. Dobrým sociálnym opatrením je zavedenie tehotenskej dávky pre takmer 21 percent respondentov a zlým pre vyše 9 percent občanov Slovenska. Pätina Slovákov hodnotí tento krok neutrálne a 12 percent opýtaných sa k téme nevedelo vyjadriť.



Najväčšiu podporu má zavedenie tehotenskej dávky od štvrtého mesiaca tehotenstva u mladších respondentov. Vo vekových kategóriách od 15 od 24 rokov a od 25 do 35 rokov hodnotí toto opatrenie veľmi dobre vyše polovica opýtaných. Menšie pochopenie tento krok našiel u ľudí vo veku od 45 do 54 rokov a vo veku nad 55 rokov. V týchto dvoch vekových kategóriách vníma tento zámer ako veľmi dobrý menej ako polovica Slovákov.



Myšlienku zaviesť tehotenskú dávku podporujú najviac ľudia z malých obcí, kde to za veľmi dobré opatrenie považuje 53 percent respondentov. Pri ľuďoch z malých a stredných miest podpora klesá na 47 percent a pri veľkých mestách na 46 percent. Od začiatku budúceho roka plánuje vláda Igora Matoviča zaviesť 200-eurový tehotenský príspevok pre matky od štvrtého mesiaca tehotenstva. Tento príspevok má byť pre matky, ktoré budú nemocensky poistené a budú mať teda nárok na materskú dávku.