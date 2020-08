Chorvátsky model šiel na plastiku nosa, zobudil sa s erekciou: Čo s ňou zažije, sa mu ani nesnívalo!

Neven Ciganovic je chorvátsky model, bloger a stylista, známy je aj z televíznej obrazovky.

V roku 2017 vycestoval do Iránu aby podstúpil plastiku nosa, operácia však mala nečakané následky. Neven sa zobudil s erekciou a určite nečakal, že to rozhodne nebude chvíľkový stav. Prirodzenie v pozore mal Chorvát dlhé tri mesiace.

,,Keď som sa prebudil z anestézie po operácii nosa, čakali ma tvrdé časy – doslova tvrdé. Mal som plnú erekciu takmer tri mesiace, pravdepodobne som prekonal svetový rekord,“ hovorí. Nevena čakala strastiplná cesta, aby sa vrátil do normálu. ,,Môj penis operovali trikrát a až po tretej operácii sa začal skláňať dole. Bol to bolestivý zážitok, ale zvládol som to so vztýčenou hlavou,“ cituje modela portál Metro.

Doktori doteraz nevedia s istotou povedať, čo spôsobilo jeho problém. Chorvát však jednu teóriu má. ,,Pár mesiacov po zákroku som doma upratoval a našiel som doplnok stravy L-Arginín, ktorý som nejaký čas užíval, aby som zvýšil svoj výkon vo fitku. Na obale bolo napísané, že ako vedľajší účinok môže ovplyvniť tlak, keďže pumpuje krv do žíl a to mohlo spôsobiť problém. Tiež tam písali, že môže zvyšovať sexuálny výkon,“ zamyslel sa nad možnou príčinou Neven, ktorý má na Instagrame 34,8 tisíc sledovateľov.

Plastika nosa nebola jeho prvý ani posledný zákrok. Má 48 rokov, zväčšené pery, implantáty v lícach, výplne v sánke a brade, chodí na botox a nos mu operovali trikrát. Posilňuje päťkrát do týždňa. Z nepríjemnej skúsenosti s erekciou nakoniec vyťažil. ,,Keď sa prevalilo, čo sa mi stalo, ľudia sa na mňa začali obracať, aby som im radil, kde podstúpiť zákroky. Rozbehol som biznis s konzultáciami, odporúčal ľuďom dobrých doktorov a kliniky. Napokon som založil v Chorvátsku vlastnú kliniku so skúsenými špecialistami,“ povedal.